Кияни приєдналися до акції «Велосипедом на роботу»: як це було (фото, відео)



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Учасники флешмобу «Велосипедом на роботу» на Майдані Незалежності Фото: Асоціація велосипедистів Києва

На Майдані Незалежності зібралися близько сотні учасників флешмобу

Сьогодні, 8 лютого, Київ приєднався до зимового дня «Велосипедом на роботу», який відзначають в усьому світі.

Мета флешмобу — показати, що клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді в Києві протягом усього року та закликати місто створювати велосипедну інфраструктуру й утримувати дороги взимку в чистому стані.

Програма зимового флешмобу «Велосипедом на роботу» була такою:

8:00-8:30 – старт учасників флешмобу з різних районів Києва;

9:00-9:30 – зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова кава, спілкування, музика;

09:25-9:30 – традиційне спільне фото;

9:30-10:00 – спілкування за кавою та від’їзд на роботу.

Вранці Майдані Незалежності сьогодні зібралися сотні велосипедистів на акцію «Велосипедом на роботу».

«Ніяких мітингів, протестів чи закликів. Просто ранкове спілкування, гарний настрій і кава», - повідомляє «Наш Киев».

Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить 8 лютого в усьому світі. Як зазначають організатори заходу, клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді у Києві протягом усього року, і це доводить приклад скандинавських країн Швеції чи Данії, а користуватись велосипедом як транспортом для щоденних поїздок на роботу, навчання чи у справах корисно для здоров’я, гаманця та екології.