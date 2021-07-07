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    У Києві створили інтерактивну карту для відстеження вивезення сміття

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    Контейнерний майданчик на вул. Академіка Богомольця, 7/14 - У Києві створили інтерактивну карту для відстеження вивезення сміття
    Контейнерний майданчик на вул. Академіка Богомольця, 7/14
    Фото: Київкомунсервіс

    На карті вказано графік вивезення сміттяі, кількість контейнерів, прив'язані будинки до контейнерного майданчика

    У Києві для можливості контролю за наданням якості послуги з вивезення побутових відходів комунальне підприємство «Київкомунсервіс» розробило інноваційну інтерактивну карту. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Карту розміщено на офіційному сайті «Київкомунсервісу» за посиланням: http://vgv.kks.kiev.ua/TrackBin/MapTrackBin/Index.

    При виникненні спірних випадків чи ситуацій із невивезення або перенакопичення побутових відходів за певною адресою за допомогою карти необхідно перевіряти:

    • дотримання графіку їх вивезення,
    • кількість встановлених контейнерів,
    • чи сусідні будинки прив’язні до вашого контейнерного майданчика, або повинні користуватись власним,
    • юридичних осіб, які не мають укладених договорів, обсяги відходів яких не включено до графіків.

    Прив’язані будинки та перелік юридичних осіб, які уклали договори, нанесено на кожен контейнерний майданчик.

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    У Києві створили інтерактивну карту для відстеження вивезення сміття
    У Києві створили інтерактивну карту для відстеження вивезення сміття
    У Києві створили інтерактивну карту для відстеження вивезення сміття
    У Києві створили інтерактивну карту для відстеження вивезення сміття
    У Києві створили інтерактивну карту для відстеження вивезення сміття

    «У разі виявлення порушення графіків вивезення побутових відходів, відсутність передбаченої кількості заявлених типів контейнерів на майданчику, юридичних осіб, що користуються контейнерами протизаконно, просимо повідомляти наше підприємство шляхом подання звернення на офіційному сайті за посиланням: http://kks.kiev.ua/zvernennya/, або іншими доступними засобами комунікації, за можливості з додаванням фотофіксації таких випадків», – просять комунальники.

    Теги: Київ сміття благоустрій послуги
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    У Києві створили інтерактивну карту для відстеження вивезення сміття