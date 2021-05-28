  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Епідемія та останній дзвоник у школах. Кличко дав брифінг (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку епідемії мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Епідемія та останній дзвоник у школах. Кличко дав брифінг (відео)
    Від початку епідемії мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба Віталія Кличко

    Мер столиці поінформував киян про стан справ у місті

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Мер Києва, зокрема, розповів:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • як триває вакцинація в столиці;
    • як цьогоріч відбуваються останні дзвоники в школах;
    • про підготовку до наступного опалювального сезону.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 травня, у Києві коронавірус виявлено у 384 людей, від ускладнень хвороби померли 15 осіб

    Теги: Віталій Кличко Київ школа вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Епідемія та останній дзвоник у школах. Кличко дав брифінг (відео)