Епідемія та останній дзвоник у школах. Кличко дав брифінг (відео)
Від початку епідемії мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Фото: пресслужба Віталія Кличко
Мер столиці поінформував киян про стан справ у місті
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Мер Києва, зокрема, розповів:
- на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
- як триває вакцинація в столиці;
- як цьогоріч відбуваються останні дзвоники в школах;
- про підготовку до наступного опалювального сезону.
Як повідомлялося, за минулу добу, 27 травня, у Києві коронавірус виявлено у 384 людей, від ускладнень хвороби померли 15 осіб