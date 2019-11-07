Кличко лякає депутатів, що кияни притиснуть їх до стінки



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Віталій Кличко закликав депутатів почати працювати і внести зміни до бюджету столиці

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради схвалити зміни до бюджету столиці на 2019 рік. Про це він сказав на початку засідання Київради.

«Сьогодні ми зібралися, щоб нарешті ухвалити надзвичайно важливі для міста рішення. Рішення, яких очікують столичні транспортники, бо йдеться про їх зарплати. Це понад 8,5 тисяч людей. Очікують і 48 тисяч київських медиків та майже 70 тисяч освітян - бо йдеться про надбавки до їх зарплат. Очікують усі кияни. Адже також нам потрібно виділити кошти на житлово-комунальне господарство столиці, що опікується сьогодні забезпеченням опалювального сезону в місті», - сказав Кличко.

Він закликав депутатів відповідально поставитися до зобов'язань, покладених на них киянами.

«Знаєте, що говорять кияни на заходах, де я буваю, чи на зустрічах? Кажуть: до тих депутатів, яких ми обрали, а вони не хочуть працювати, - будемо приходити до кожного і вимагати відповіді, навіщо вони йшли в Київраду! Політика політикою, а життєзабезпечення міста - головне! І досить гратися - потрібно працювати!» - наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, відбувається продовження пленарного засідання IX сесії 8 скликання Київської міської ради, розпочатого 24 жовтня.