Кличко озвучив суму, яку Київ витратив на боротьбу з коронавірусом

На доплати медикам столиця виділила цього року майже 1 млрд грн

У 2020 році Київ виділив майже 386 млн грн із резервного фонду та бюджету міста на боротьбу з коронавірусом, ще 1 млрд грн – на доплати медикам. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, звітуючи про результати роботи міської влади за 2020 рік.

«Місто практично самотужки робить все можливе для боротьби із розповсюдженням вірусу та надання допомоги хворим. Загалом у Києві для прийому хворих на коронавірус у 29 медзакладах визначено понад 4,9 тисяч ліжок. Сьогодні хворих на коронавірус вже приймають 23 комунальних медичних заклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 2 тисячі ліжок. І ми продовжуємо збільшувати їх кількість», – сказав він та зауважив, що до кінця року коштом міста та Держбюджету киснем забезпечать 80% ліжок.

На сьогодні в комунальних медзакладів столиці – понад 460 апаратів штучної вентиляції легень і понад 500 концентраторів кисню. А також 4 комунальних ПЛР-лабораторії та 54 апарати для проведення ІФА-досліджень.

«Нові ПЛР-лабораторії облаштуємо ще в чотирьох лікарнях. Місто їх замовило і найближчим часом чекає на поставку цього обладнання, а також збільшимо потужності двох діючих лабораторій, – наголосив мер Києва. – Загалом місто виділило майже 386 млн грн з резервного фонду та бюджету столиці на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, на придбання лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР та ІФА-тестів, кисневих концентраторів, капітальний ремонт системи киснепостачання. На доплати медикам столиця виділила цього року майже 1 мільярд гривень».

Він підкреслив, що криза, яку спричинила пандемія коронавірусу, дуже сильно б’є по бюджету столиці. Так, за оцінками економістів КМДА, бюджет столиці вже недоотримав близько 5 мільярдів гривень.