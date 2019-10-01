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    Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про столицю авторства Ткаченка

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    Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про столицю авторства Ткаченка

    Мер Києва Віталій Кличко запропонував направити всі чотири законопроєкти на експертизу до Венеціанської комісії

    Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку пропонує парламенту прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до закону «Про столицю України - місто-герой Київ» (№2143-3).

    Рішення запропонувати сесійній залі підтримати зареєстрований групою народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком законопроєкт №2143-3 члени комітету ухвалили на засіданні у вівторок, 1 жовтня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    При цьому ще три законодавчі ініціативи щодо внесення змін до закону про столицю - №2143 авторства групи нардепів від «Слуги народу» на чолі з Андрієм Клочком, №2143-1 авторства групи нардепів із фракції «Євросолідарність» на чолі з Сергієм Алєксєєвим і №2143-2 авторства групи нардепів фракції «Голос» на чолі з Андрієм Осадчуком - комітет рекомендував відхилити.

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    Водночас присутній на засіданні комітету мер Києва Віталій Кличко запропонував направити всі чотири законопроєкти на експертизу до Венеціанської комісії.

    «Усі чотири законопроєкти мають пройти експертизу Венеціанської комісії», - сказав Кличко, додавши, що необхідно також обговорити законопроєкти з експертами та представниками громадськості, а «не ухвалювати законопроєкт вузьким колом».

    Він також висловив подив у зв'язку з тим, що з «такою поспішністю» влада країни прагне внести зміни до закону про столицю.

    Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

    Наразі в парламенті зареєстровано чотири законопроекти, що стосуються організації місцевого самоврядування в Києві, два з них ініціювали народні депутати зі «Слуги народу».

    30 вересня у Колоній залі Київської міської держадміністрації пройшло громадське обговорення чотирьох законопроєктів про столицю. Кияни, зокрема, закликали Раду не приймати жоден із поданих законопроєктів про столицю.

    4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

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