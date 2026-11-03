$21 тис. у криптовалюті за маршрут до ЄС: організатор схеми для ухилянтів постане перед судом

Справа вже в суді, обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі

Оплата в криптовалюті й маршрут до ЄС: адвокат-організатор схеми для ухилянтів постане перед судом

У Києві судитимуть адвоката, який за $21 тис. обіцяв незаконно переправити військовозобов’язаного за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, порушник запропонував киянину призовного віку схему з незаконного перетину держкордону: військовозобов’язаного мали забрати у Києві та доставити до одного з прикордонних міст, де на нього вже б чекали спільники, які мали б супроводжувати чоловіка до Румунії або Угорщини.

Щоб усе пройшло без зайвої уваги, обвинувачений рекомендував «клієнту» не брати зайвих речей, обмежитися документами та грошима, а мобільний телефон на час поїздки вимкнути.

Свої послуги чоловік оцінив у $21 тис. Зокрема адвокат повідомив, що оплату приймає виключно в криптовалюті.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні обговорюють можливість посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Серед пропозицій – фінансові обмеження, арешт активів і розширення повноважень правоохоронців у розшуку військовослужбовців, які залишили місце служби.

Варто нагадати, що до 1 грудня Україна має розробити нову модель взаємодії держави, бізнесу та військових щодо мобілізації. Вона передбачатиме можливість бронювати всіх працівників підприємства за умови, що компанія регулярно й добровільно залучатиме частину з них до військової служби.