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    Кличко пішов у відпустку разом зі своїми заступниками

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    Мер Києва Віталій Кличко вирішив відпочити - Кличко пішов у відпустку разом зі своїми заступниками
    Мер Києва Віталій Кличко вирішив відпочити

    Мер Києва взяв відпустку на п'ять днів

    Мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку з 10 по 14 лютого 2020 року без збереження заробітної плати.

    Про це йдеться у відповідному розпорядженні №80 від 7 лютого 2020 р..

    Кличко відбув у відпустку за погодженням з президентом Володимиром Зеленським і міністром розвитку громад і територій.

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    Крім того, відпустку на один день - 10 лютого - брав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник. У зв'язку цим виконання обов'язків голови КМДА було покладено на Валентина Мондриївського.

    Також у відпустку з 10 по 14 лютого пішов ще один заступник Кличка - Петро Пантелеєв. Виконання його обов'язків покладено на заступника голови КМДА Володимира Слончака.

    Заступниця голови КМДА Марина Хонда піде у відпустку на два дні – з 13 по 14 лютого.

    Віталій Кличко Київ мер КМДА
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