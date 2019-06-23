Кличко похвалився небаченим скороченням черг в дитсадочки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко перевірив новий корпус дошкільного навчального закладу №486 у Подільському районі, вересень 2018 року

«За останніх чотири роки у столиці побудовано 29 садочків», - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за чотири роки черга в дитячі садочки міста скоротилася у п’ять разів. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Чотири роки тому черга в дитячі садки була 15 тисяч дітей, сьогодні – три тисячі. Наше завдання на наступні роки - щоб черги взагалі не було», - зазначив мер.

Він продовжив далі оперувати цифрами статистики: «З 2000 по 2014 у Києві було побудовано 14 дитячих садків, за останніх чотири роки - 29. 12 шкіл за останні чотири роки збудовано».

Кличко також звернув увагу на те, що багато шкіл та дитсадків знаходяться на околицях Києва, до 50% дітей щодня привозять у них з області. «Я розумію, що ми, кияни, платимо за це, розумію також, що чужих дітей не буває. І зараз ми пропонуємо таку систему – «гроші ходять за дитиною», де буде реалізована система фінансування, яка дасть нам додаткові можливості будувати більше садків і шкіл. Ключовий виклик для нас - фінанси. Ми збільшили бюджет міста з 18 млрд у 2014 році до 60 млрд цього року, але й цих грошей недостатньо», - сказав мер.

Нагадаємо, Київська міська рада з 1 січня запровадила нові правила для перебування у дитячих садочках столиці дітей, які не зареєстровані у місті. Батьки таких дітей тепер повинні платити за перебування їхньої дитини у комунальному садочку Києва, або плату за дитину повинні покривати з бюджету того міста чи села, де вони прописані, адже столична влада відмовляється платити за них.

Безоплатно відвідувати дитсадки можуть також діти, чиї батьки живуть в орендованій квартирі, але договір оренди оформили офіційно.

Читайте також матеріал «Главкома»