У Києві судитимуть директора фірми, який нагрів руки на ремонті шкіл і садочків



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Службовець завдав шкоди місцевому бюджету на суму майже 400 тис. грн

Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора ТОВ «Євроромбуд», який заволодів коштами місцевого бюджету, виділеними на ремонт шкіл та дитячих садків. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялося раніше, у 2017 році між вказаним приватним товариством та районним управлінням освіти було укладено низку договорів щодо капітального ремонту закладів освіти в Оболонському районі Києва. У подальшому, директор вказаного підприємства вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт, чим завдав шкоди місцевому бюджету на суму майже 400 тис. гривень.

За результатами слідства, службовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах).

Наразі місцевою прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду та пред’явлено цивільний позов в інтересах держави на суму 371 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Як повідомлялося, скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-директора одного зі столичних комунальних підприємств за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.