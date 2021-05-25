Рівно сім років тому Кличка обрали мером Києва

25 травня 2014 року Віталій Кличко був обраний київським міським головою

Сьогодні, 25 травня, виповнюється сім років, як Віталія Кличка вперше обрали мером Києва.

25 травня 2014 року він був обраний київським міським головою, набравши 56,7% голосів виборців. 5 червня 2014 року Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Кличка у зв'язку з обранням його київським міським головою.

25 червня 2014 року Кличко був призначений головою Київської міської державної адміністрації.

23 вересня 2015 року Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала чинного мера Києва, голову КМДА Віталія Кличка кандидатом у мери Києва на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. І 16 листопада Кличко переміг у другому турі Борислава Березу, набравши 65,5 % голосів.

Зазначимо, що передвиборча кампанія Кличка на посаду мера Києва проходила під гаслом «Зміни почнуться з Києва».

На виборах київського міського голови 25 жовтня 2020 року Кличко знову отримав перемогу. За нього проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

На другому місці з великим відставанням був ексголова Київської міськдержадміністрації, кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов – 68757 голосів.

Нещодавно в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації.

11 травня розпочалися масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міської державної адміністрації.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.

За даними джерел «Главкома», на одному з найближчих засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА.

У разі відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови Київської міської держадміністрації цю посаду може зайняти його перший заступник Олексій Кулеба.

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