Як працює транспорт у Києві: інформація станом на вечір

Поки кияни не можуть скористатися підземкою, таксисти гнуть шалені ціни

Метро зупинене, однак курсують автобуси та електрички

У Києві станом на вечір 16 грудня після масованої атаки рашистів не працює метро, однак доїхати мешканці столиці можуть автобусами, тролейбусами та електричкою. Про це інформує КМДА. Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

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Як стало відомо, Київський метрополітен наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.

Підземні станції працюють в режимі укриття. Вхід на станції як укриття здійснюватиметься тільки через вхідну групу дверей, вихідна група – зачинена. Це потрібно для заходів безпеки, що здійснюють правоохоронні органи. Зачинено на вхід та вихід станції наземної ділянки, а саме: «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна».

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Автобусні маршрути, які працюють за постійними схемами:

№ 2 «вул. Булгакова – вул. Шолуденка»

№ 2Т «Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога»

№ 6 «Площа Дарницька – вул. Милославська»

№ 11 (№ 10) «ст. м. «Лісова» – с. Рибне» – Радіоцентр (с. Биківня)

№ 11Д «ст. м. «Лісова» – Дачне містечко «Сосновий бор»

№ 14 «ст. м. «Нивки» – Лісорозсадник»

№ 17 «ст. м. «Харківська» – вул. Драгоманова»

№ 18 «ст. м. Харківська – Харківське шосе»

№ 19 «вул. Ізюмська – ст.м.Васильківська»

№20 «ст.м. Л. Толстого – житловий масив Корчувате»

№21 «вул. Милославська – ст. м. «Почайна» без заїзду на вул. Вербову

№22 «вул. Медова – вул. Тростянецька»

№23 «вул. Симиренка – вул. Салютна»

№ 24 «Музей історії України у ІІ світовій війні – Залізничний вокзал» ч.з. Бессарабську площу

№ 25 «Залізнична станція Київ-Волинський – Музей історії України у ІІ світовій війні»

№ 27 «ст. м. «Либідська – селище Пирогів»

№ 28 «вул. П’ятигірська – ст. м. «Деміївська»

№ 30 «вул. Акад. Єфремова – санаторій «Лісова поляна»

№ 32 «ст. м. «Нивки» – Мінський проспект»

№ 33 «ст. м. «Лісова – Лісовий масив»

№ 33Т «ДВРЗ – ст. м. «Чернігівська»

№ 35 «вул. Підлипка – вул. Урлівська»

№ 37 «ст. м. «Святошин – ЖК «Західний»

№ 37А «ст. м. «Святошин» – Спорткомплекс «Чайка»

№ 38 «вул. Метрологічна – ст. м. «Деміївська»

№ 41 «Ст. м. «Героїв Дніпра – селище ДВС»

№ 41Д «Ст. м. «Героїв Дніпра – селище ДВС»

№ 42 «вул. Митрополита А. Шептицького – вул. Є. Чавдар»

№ 43 «ст. м. «Видубичі» – с. Козин»

№ 43К «ст. м. «Видубичі» – санаторій Конча Заспа»

№ 44 «вул. Милославська (вул. Радунська) – Житловий масив Березняки»

№ 45 «просп. Григоренка – ст. м. «Дарниця»

№ 46 «вул. Микитенка – ст. м. «Лівобережна»

№ 47 «ст .м. «Нивки – ст. м. «Дорогожичі»

№ 48 «ст. м. «Лівобережна – готель Славутич»

№ 49 «ст. м. «Лівобережна – платформа Лівий берег»

№ 50 «вул. Північна – Залізничний вокзал «Центральний»

№ 51 «ст. м. «Червоний Хутір» – ст. м. Либідська»

№ 53 «Рибальський півострів – ст. м. Контрактова площа»

№ 54 «ст. м. Видубичі – пл. М.Співака»

№ 55 «Дарницька площа – ст. м. «Палац спорту»

№ 56 «ст. м. «Виставковий центр» – просп. Акад. Палладіна»

№ 57 «ст. м. «Академмістечко» – Авторинок с. Чапаєвка»

№ 59 «Житловий масив Райдужний (вул. П. Вершигори) – залізнична платформа Троєщина»

№ 61 «вул. Милославська – залізнична платформа Троєщина»

№ 62 «Ботанічний сад – Контрактова площа» ч.з. Бессарабську площу

№ 63 «ст. м. «Червоний Хутір – вул. Космонавта Волкова»

№ 69 «вул. Литвиненко-Вольгемут – ст. м. «Палацу Спорту»

№ 70 «ст. м. «Лівобережна – вул. П. Вершигори»

№ 72 «просп. Свободи – ст. м. «Контрактова площа»

№ 73 «вул. Милославської – ст. м. «Героїв Дніпра» через вул. Каштанову

№ 75 «ст. м. «Виставковий центр» – с. Жуляни»

№ 78 «ст. м. «Васильківська» – Севастопольська площа»

№ 79 «ст. м. «Лісова» – вул. Каштанова»

№ 81 «ст. м. «Лісова» – Лісовий масив»

№ 87 «ст. м. «Осокорки» – вул. Митрополита А. Шептицького»

№ 90 «пл. Марченка – вул. Григоровича-Барського»

№ 91 «вул. Анни Ахматової – ст. м. Голосіївська»

№ 95 «Микільська Слобідка – платформа Лівий Берег»

№ 97 «ст. м. «Святошин» – Ринок (масив Новобіличі)»

№ 98 «Милославська – ТЕЦ-6»

№ 99 «ст. м. «Мінська» – Мінський проспект»

№ 101 «вул. Милославська – ст. м. «Почайна»

№ 102 «масив Виноградар – кінотеатр «Братислава»

№ 103 «просп. Свободи – вул. Акад. Єфремова»

№ 104 «ст. м. «Харківська» – житловий масив Бортничі»

№ 108 «вул. Митрополита А.Шептицького – ст. м. «Харківська»

№ 114 «вул. Милославська (від вул. Радунська) – Залізничний вокзал Центральний»

№ 115 «Контрактова площа – Дарницький вокзал»

№ 118 «ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут»

№ 119 «вул. В. Касіяна – Контрактова площа»

Автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусних:

№ 3ТР «Залізничний масив – Палац спорту»

№ 5ТР «вул.Білицька – ст. м. «Площа Льва Толстого»

№ 5Д ТР «просп. Свободи – ст. м. «Площа Льва Толстого»

№ 6ТР «Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності

№ 7ТР «вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»

№ 8ТР «вул. Смілянська – пл. Льва Толстого»

№ 9К ТР «вул. Кадетський Гай – Палац спорту

№ 11ТР «Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська»

№ 12ТР «ст. м. «Васильківська – Залізничний вокзал»

№ 14ТР «Ботанічний сад – Залізничний вокзал»

№ 16ТР «вул. Туполєва – Майдан Незалежності»

№ 17ТР «пл .Космонавтів – пл. Льва Толстого»

№ 18ТР «Майдан Незалежності – вул. Сошенка»

№ 23ТР «вул. Туполєва – Лук’янівська площа»

№ 24ТР «вул. Північна – просп.Свободи»

№ 25ТР «ст. м. «Почайна» – просп.Свободи»

№ 26ТР «просп. Свободи – ст. м. «Нивки»

№ 27ТР «ст. м. «Почайна» – зал .ст. Київ-Волинський»

№ 28ТР «ст. м. «Лук’янівська» – просп. Свободи»

№ 29Д ТР «Дарницька площа – зал. станція Зеніт»

№ 30ТР «вул. Милославська – вул. Кадетський Гай»

№ 31ТР «вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»

№ 32ТР «вул. Північна – вул. Сошенка»

№ 33ТР «Мінський масив – Залізничний вокзал Південний»

№ 34ТР «вул. Північна – ст. м. «Почайна»

№ 34К ТР «вул. Північна – просп. С. Бандери»

№ 36ТР «вул. Північна – ст. м. «Святошин»

№ 35ТР «просп. Свободи – вул. Кадетський Гай»

№ 37ТР «вул. Милославська – ст. м. «Лісова»

№ 38ТР «ст. м. «Видубичи» – Музей історії у ІІ Світовій війні»

№ 40ТР «Вул. Кадетський Гай – Палац спорту»

№ 41ТР «вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»

№ 42ТР «вул. Дегтярівська – ст. м. «Либідська»

№ 43ТР «Кібцентр – Дарницька площа»

№ 45ТР «ст. м.«Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська»

№ 47ТР «вул. Милославська – ст. м. «Мінська»

№ 50К ТР «вул. Милославська – Дарницька площа»

№ 50ТР «вул. Милославська – ст.м.Либідська»

Автобусні маршрути, що працюватимуть на заміну трамвайних із 17 грудня:

№ 1Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна»

№ 3Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»

№ 5Т «вул. Сержа Лифаря – Залізнична платформа Троєщина»

№ 8ТК «ст. м. «Позняки» – Дарницька площа»

№ 11Т «Контрактова площа – вул. Йорданська»

№ 12Т «Площа Тараса Шевченка – Пуща-Водиця (14-та лінія)»

№ 14Т «Відрадний просп – Контрактова площа»

№ 15Т «Відрадний просп – вул.Старовокзальна»

№ 16Т «Контрактова площа – ст.м. Героїв Дніпра»

№ 18Т «Контрактова пл. – вул.Старовокзальна»

№ 19Т «Контрактова площа – пл.Т. Шевченка»

№ 22ТА «бульв. Перова – площа Дарницька»

№ 22ТК «ЗЗБК – площа Дарницька»

№ 28ТД «вул.Милославська – ст.м. «Позняки»

№ 28Т «вул.Милославська – площа Дарницька»

№ 29ТК «ст. м. «Бориспільска» – площа Дарницька»

№ 33ТА «ДВРЗ – площа Дарницька»

№ 35Т «вул. Сержа Лифаря – площа Дарницька»

Перелік автобусних маршрутів комунального та приватного транспорту, що дублюють лінії метрополітену:

Святошинсько-Броварська лінія:

А 5-ТР, А 5-ДТР, МТ 575 – на ділянці від ст. м. «Нивки» до ст. м. «Університет»);

А 7-ТР, МТ 189 – на ділянці від ст. м. «Житомирська» до ст. м. «Університет»).

Оболонсько-Теремківська лінія:

А 43-ТР, МТ 416 – на ділянці від ст. м. «Теремки» до ст. м. «Либідська»;

А 12-ТР, МТ 507 – на ділянці від ст. м. «Іподром» до ст. м. «Олімпійська»;

А 11-ТР – на ділянці від ст. м. «Іподром» до ст. м. «Деміївська»;

А 20 – на ділянці від ст. м. «Деміївська» до ст. м. «Олімпійська»;

А 50 – на ділянці від ст. м. «Героїв Дніпра» до ст. м. «Почайна».

Сирецько-Печерська лінія:

А 16-ТР, А 23-ТР, А 35-ТР, МТ 166, 439 – на ділянці від ст. м. «Сирець» до ст. м. «Лук’янівська»;

А 22, 91 – на ділянці від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Деміївська» без заїзду до ст. м «Видубичі»;

МТ 535 – на ділянці від ст. м. «Бориспільська» до ст. м. «Осокорки»;

А 38-ТР – на ділянці від ст. м. «Видубичі» до ст. м. «Печерська»;

А 14-ТР, 118 – на ділянці від ст. м. «Дружби народів» до ст. м. «Палац спорту»).

Перелік трамвайних маршрутів, що дублюються автобусними маршрутами приватних перевізників:

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Т 1 (МТ 401, 421) – на ділянці від ст. «Гната Юри» до ст. «Індустріальна»;

Т 3 (МТ 401) – на ділянці від ст. «Ромена Роллана» до ст. «Індустріальна;

Т 8-К (МТ 526) – на ділянці від ст. м. «Позняки» до Дарницької площі;

Т 11, 12, 16, 19 (МТ 587) – на ділянці від Контрактової площі до Куренівського ринку);

Т 14, 15 (МТ 569) – на ділянці від ст. м. «Лук’янівська» до просп. Відрадного);

Т 16 (МТ 402) – на ділянці від ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Героїв полку «Азов»;

Т 22-А (МТ 555) – на ділянці від вул. Сулеймана Стальського до ст. м. «Чернігівська;

Т 28 (МТ 233) – на ділянці від вул. Милославська до ст. м. «Лісова»;

Т 29-К (МТ 529) – на ділянці від ст. м. «Бориспільська» до Дарницької площі);

Т 33-А (МТ 555) – на ділянці від ДВРЗ до Дарницької площі;

Т 35 (МТ 233) – на ділянці від вул. Сержа Лифаря до ст. м. «Лісова».

Примітка:

А 20 – автобусний маршрут;

А 5-ТР – тимчасовий автобусний маршрут, який дублює тролейбусний маршрут;

МТ 575 – маршрутне таксі;

Т 1 – трамвайний маршрут.

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Також курсує київська міська електричка. Незважаючи на перебої з енергопостачанням вона продовжує рух кільцем. Вартість квитка – 15 гривень.

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