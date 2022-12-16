Атака на Київщину: Кулеба повідомив про постраждалих та руйнування

У Київській області через ракетний обстріл постраждали троє людей, одна людина у важкому стані

Внаслідок масованої атаки на Київщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків у різних районах області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

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«На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення», – йдеться в повідомленні.

У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах. Крім того, у деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням.

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«Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла», – зазначив Кулеба.

Голова ОВА нагадав, що на Київщині цілодобово функціонують більше 400 «Пунктів незламності». У них є електрика, тепло, інтернет, чай/кава, аптечка.

Раніше повідомлялося, що Київський метрополітен наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

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На території Броварської громади уламки збитої російської ракети впали на приватні житлові будинки.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилетіли 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.