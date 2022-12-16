На Київщині уламок збитої ворожої ракети застряг в автівці (фото)
Машина вціліла, проте пошкоджено капот
У Софіївській Борщагівці на Київщині уламки збитої російської ракети застрягли в авто, яке було припарковане поблизу багатоповерхівки. Про це повідомили користувачі соцмереж.
Машина вціліла, проте металобрухт із РФ пошкодив передню частину автівки.
Також рештки знищеної силами ППО ракети знайшли у дворі житлового будинку в районі Петропавлівської та Софіївської Борщагівки.
Напередодні поліція показала уламки ворожої ракети, яку збили на Київщині (фото).
До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Крім того, по всій Україні запроваджуються екстрені аварійні відключення світла.
Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.
У Києві виникли перебої зі світлом та водою. Мешканців міста закликають підготувати запас питної та технічної води.
До того ж на Київщині уламки збитої ворожої ракети впали на житлові будинки (фото). Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах – вирви від російського металобрухту.
Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.
Також Росія запустила по території України понад 60 ракет. Ракети випущені з літаків ту-95, х-555, х-101. Також є пуски «Калібрів» з Чорного моря.
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