Кличко повідомив про прильот у Києві
На місці вибуху працюють всі екстрені служби
У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Всі служби слідують на місце.
У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа.
Як повідомлялося, сильний вибух прогримів у Києві близько 5:50 9 березня.
Нагадаємо, що цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві, а також у Херсоні, Одесі та Миколаєві.
Окупанти завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області.
Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО на Київщині.
00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги.
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