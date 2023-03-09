Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко повідомив про прильот у Києві

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кличко повідомив про прильот у Києві
На місці вибуху виникла пожежа
фото із соцмережі

На місці вибуху працюють всі екстрені служби 

У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Всі служби слідують на місце.

Кличко повідомив про прильот у Києві фото 1

У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа.

Як повідомлялося, сильний вибух прогримів у Києві близько 5:50 9 березня.

Нагадаємо, що цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві, а також у Херсоні, Одесі та Миколаєві.

Окупанти завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області

Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО на Київщині.

00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги

Теги: пожежа Віталій Кличко ракета вибух Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетний удар по Одещині: є влучання в енергооб’єкт
Ракетний удар по Одещині: є влучання в енергооб’єкт
Сьогодні, 06:21
У Харкові прогриміла серія вибухів (оновлено)
У Харкові прогриміла серія вибухів (оновлено)
Сьогодні, 04:12
У Києві прогримів потужний вибух
У Києві прогримів потужний вибух
Сьогодні, 05:56

Новини

Через ворожу атаку знеструмлено низку ділянок «Укрзалізниці»: перелік
Через ворожу атаку знеструмлено низку ділянок «Укрзалізниці»: перелік
Кличко повідомив про прильот у Києві
Кличко повідомив про прильот у Києві
У Києві прогримів потужний вибух
У Києві прогримів потужний вибух
Букет за ціною квартири: скільки коштують квіти у столиці 8 березня
Букет за ціною квартири: скільки коштують квіти у столиці 8 березня
Стало відомо, коли і де пройде прощання з легендарним Да Вінчі
Стало відомо, коли і де пройде прощання з легендарним Да Вінчі
У столичному метро стався масштабний збій
У столичному метро стався масштабний збій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
35K
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
19K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
14K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
11K
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні
8298
У столичному метро стався масштабний збій

Новини

Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту