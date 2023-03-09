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У Києві прогримів потужний вибух

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві прогримів потужний вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Україні триває масштабна повітряна тривога, перебувайте в укриттях

О 5:50 9 березня в Києві гучно пролунав вибух. Про це повідомляє «Главком».

Подробиць про причини та наслідки від влади наразі немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 березня Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО на Київщині.

До слова, завершилася 378-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.

Теги: вибух ворог тривога

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