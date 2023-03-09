У Харкові прогриміла серія вибухів (оновлено)

Наразі подробиці невідомі, українців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч проти 9 березня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться в його повідомленні.

Також вибухи підтвердив мер Харкова Ігор Терехов: «У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними».

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Терехов додав, що під ворожим прицілом – енергетична інфраструктура. У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом.

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Синєгубов повідомив про приблизно 15 ударів по Харкову та області. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається.

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Зазначимо, що по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Громадянам варто перебувати в укриттях, слідкувати за офіційними повідомленнями та зберігати інформаційну тишу.

Нагадаємо, що цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві, а також у Херсоні, Одесі та Миколаєві.

До слова, завершилася 378-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.