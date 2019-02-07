Кличко придумав, як відкупитися від сімей загиблих учасників АТО, що претендують на землю у столиці



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Мер Києва повідомив, що родини загиблих та учасники АТО підтримують ідею щодо виплат за земельні ділянки

Компенсація пропонується у розмірі 400 прожиткових мінімумів. На сьогодні це - 840 тисяч гривень

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про виплати матеріальної допомоги членам сімей загиблих киян-учасників АТО за належні до одержання або одержані ними земельні ділянки.

Про це він заявив під час відкриття засідання Київради.

«У порядку невідкладності пропоную внести до порядку денного, розглянути і ухвалити питання про виплати матеріальної допомоги уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників АТО. Це кошти, які міська влада пропонує виплатити за належні до одержання або одержані ними земельні ділянки», - сказав Кличко, якого цитує прес-служба політика.

Мер додав, що міська рада має оперативно включити видатки на реалізацію відповідних виплат до бюджету столиці на 2019 рік.

Компенсація пропонується у розмірі 400 прожиткових мінімумів. На сьогодні це - 840 тисяч гривень.

«Київ - перше і єдине місто в Україні, яке пропонує і - переконаний - реалізує таку ініціативу», - наголосив Кличко.

Він обґрунтував таку пропозицію тим, що землі в межах столиці не так багато. Відповідно столична влада не зможе видати її всім, кому належить за законом. По-друге, далеко не всі родини загиблих, зауважив Кличко, які отримали землю, зможуть на ній побудуватися.

Зазначається, що на сьогодні в столиці завершено процес виділення 138 земельних ділянок.

«Тому столична влада має намір віднайти кошти, щоб виплатити матеріальну допомогу - як компенсацію за земельні ділянки для будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд», - заявив Кличко.

Він повідомив, що столична влада спілкувалася з родинами загиблих та учасниками АТО. «Вони підтримують таку ідею. І, сподіваюся, в нас не буде зайвих дискусій щодо важливості і нагальності цього питання», - підкреслив мер Києва.