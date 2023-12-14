Кличко про мітингувальників біля Київради: Чому не вдягають військову форму та не захищають країну?

Мер столиці заявив, що «держава позбавила можливості» допомагати захисникам

Столичний міський голова Віталій Кличко відреагував на мітинг біля Київради, учасники якого вимагали виділити більше коштів для військових. Про учасників акції він відгукнувся під час засідання Київради.

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«Зараз у нас багато киян прийшли, які вимагають гроші на ЗСУ. Ми попередньо передбачаємо на допомогу ЗСУ з бюджету 1 млрд грн. Хотів би нагадати, що торік ми передбачали 100 млн грн, а закінчили рік з підтримки військових більше ніж у 5 млрд грн», – наголосив мер Києва.

Кличко заявив, що «держава позбавила можливості» допомагати захисникам, маючи на увазі закон про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб із зарплат військових із місцевих бюджетів у державний бюджет. Влада Києва, мовляв, знаходить можливості, щоб допомогти кожному підрозділу, які звертаються.

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«У нас з мобілізацією є великі проблеми. Коли переважна більшість хлопців у віці від 20 до 40 років приходять і кажуть: «Гроші на ЗСУ»... Вони морально підтримують. Якщо серце болить, чому не вдягають військову форму та не захищають країну?» – запитав Кличко.

Нагадаємо, зранку 14 грудня, у день, коли Київська міська рада голосуватиме за бюджет міста на 2024 рік, під її стінами зібралися мешканці столиці. Вони вимагали збільшити видатки для військових.

На мітингу під КМДА зокрема були жінки та діти. Помітили й чоловіків у військовій формі.

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На тлі протестів Кличко заявив, що Київрада виділить додаткові 600 млн грн на підтримку ЗСУ. За словами мера Києва, влада столиці виділила на ЗСУ вже майже 7 млрд грн за цей рік.

Нагадаємо, раніше управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Також замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки на 1,5 млн грн за 130 тис. грн за штуку. Також у Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тис. гривень.

Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше.