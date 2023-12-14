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Кличко заявив, що Київрада виділить додаткові 600 млн грн на підтримку ЗСУ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кличко заявив, що Київрада виділить додаткові 600 млн грн на підтримку ЗСУ
фото: Суспільне

Мешканці столиці влаштувати протест у день голосування за бюджет міста на 2024 рік

Київрада 14 грудня ухвалить зміни до міського бюджету на 2023 рік, щоб у межах передбачених бюджетних коштів виділити ще близько 600 млн грн на підтримку Збройних сил України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера Києва, влада столиці виділила на ЗСУ вже майже 7 млрд грн за цей рік.

Жителі столиці зібралися на мітинг біля будівлі КМДА, вимагаючи посилити фінансову підтримку військових ЗСУ із міського кошторису
Жителі столиці зібралися на мітинг біля будівлі КМДА, вимагаючи посилити фінансову підтримку військових ЗСУ із міського кошторису
фото: Суспільне
Протест під стінами Київради, 14 грудня 2023 року
Протест під стінами Київради, 14 грудня 2023 року
фото: hromadske

Нагадаємо, зранку 14 грудня, у день, коли Київська міська рада буде голосувати за бюджет міста на 2024 рік, під її стінами люди зібралися на протест. Вони вимагали збільшити видатки для військових.

Учасники акції обурюються тим, що вони періодично збирають гроші для українських бійців, а міська влада опікується іншими питаннями. На їхню думку, бруківка, розв'язки, мости тощо можуть зачекати
Учасники акції обурюються тим, що вони періодично збирають гроші для українських бійців, а міська влада опікується іншими питаннями. На їхню думку, бруківка, розв'язки, мости тощо можуть зачекати
фото: Суспільне
Серед іншого учасники акції вимагають направити кошти і на реабілітаційні клініки для українських військових
Серед іншого учасники акції вимагають направити кошти і на реабілітаційні клініки для українських військових
фото: Суспільне

Публікація Анни Бажанової в Instagram із закликом долучитися до акції зібрала понад 120 тис. лайків за два дні. У ній ідеться, що у проєкті бюджету передбачено, зокрема, виділення понад 320 млн грн на будівництво метро на Виноградар, 25 млн – на реконструкцію парку «Наталка», 360 млн – на будівництво Подільського мосту. «Видатки Києва становлять 82 млрд грн, тобто на ЗСУ піде менш як 1% з них», – йдеться в публікації.

Учасники акції біля КМДА, 14 грудня 2023 року
Учасники акції біля КМДА, 14 грудня 2023 року
фото: Суспільне

Мітинги відбувалися під стінами Київради й раніше – з початку осені. Протестувальники вимагали закласти в бюджет на наступний рік більше коштів на потреби військових.

Один з активістів – співзасновник благодійного фонду «Обійми» Роман Абрашин – облив червоною фарбою стіни КМДА. Правоохоронці склали на нього два адміністративні протоколи: за порушення правил доброустрою та дрібне хуліганство.

Абрашин також розповів, що після акції до нього приїхали правоохоронці та вручили повістку нібито за вказівкою міського голови Києва Віталія Кличка. У КМДА звинувачення відкинули, заявивши, що не мають повноважень здійснювати призов громадян на військову службу.

Схожі акції з вимогою до місцевої влади спрямувати більше коштів на армію відбулись і в інших містах України, наприклад, у Львові, Тернополі та Одесі.

Нагадаємо, раніше управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Також замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки на 1,5 млн грн за 130 тис. грн за штуку. Також у Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тис. гривень.

Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше. 

Читайте також: Тендерний банкет під час війни. Без матів не обійдеться
Теги: Віталій Кличко Київрада ЗСУ бюджет протест протести у Києві влада

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