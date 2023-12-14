Кличко заявив, що Київрада виділить додаткові 600 млн грн на підтримку ЗСУ

Мешканці столиці влаштувати протест у день голосування за бюджет міста на 2024 рік

Київрада 14 грудня ухвалить зміни до міського бюджету на 2023 рік, щоб у межах передбачених бюджетних коштів виділити ще близько 600 млн грн на підтримку Збройних сил України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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За словами мера Києва, влада столиці виділила на ЗСУ вже майже 7 млрд грн за цей рік.

Жителі столиці зібралися на мітинг біля будівлі КМДА, вимагаючи посилити фінансову підтримку військових ЗСУ із міського кошторису фото: Суспільне

Протест під стінами Київради, 14 грудня 2023 року фото: hromadske

Нагадаємо, зранку 14 грудня, у день, коли Київська міська рада буде голосувати за бюджет міста на 2024 рік, під її стінами люди зібралися на протест. Вони вимагали збільшити видатки для військових.

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Учасники акції обурюються тим, що вони періодично збирають гроші для українських бійців, а міська влада опікується іншими питаннями. На їхню думку, бруківка, розв'язки, мости тощо можуть зачекати фото: Суспільне

Серед іншого учасники акції вимагають направити кошти і на реабілітаційні клініки для українських військових фото: Суспільне

Публікація Анни Бажанової в Instagram із закликом долучитися до акції зібрала понад 120 тис. лайків за два дні. У ній ідеться, що у проєкті бюджету передбачено, зокрема, виділення понад 320 млн грн на будівництво метро на Виноградар, 25 млн – на реконструкцію парку «Наталка», 360 млн – на будівництво Подільського мосту. «Видатки Києва становлять 82 млрд грн, тобто на ЗСУ піде менш як 1% з них», – йдеться в публікації.

Учасники акції біля КМДА, 14 грудня 2023 року фото: Суспільне

Мітинги відбувалися під стінами Київради й раніше – з початку осені. Протестувальники вимагали закласти в бюджет на наступний рік більше коштів на потреби військових.

Один з активістів – співзасновник благодійного фонду «Обійми» Роман Абрашин – облив червоною фарбою стіни КМДА. Правоохоронці склали на нього два адміністративні протоколи: за порушення правил доброустрою та дрібне хуліганство.

Абрашин також розповів, що після акції до нього приїхали правоохоронці та вручили повістку нібито за вказівкою міського голови Києва Віталія Кличка. У КМДА звинувачення відкинули, заявивши, що не мають повноважень здійснювати призов громадян на військову службу.

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Схожі акції з вимогою до місцевої влади спрямувати більше коштів на армію відбулись і в інших містах України, наприклад, у Львові, Тернополі та Одесі.

Нагадаємо, раніше управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Також замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки на 1,5 млн грн за 130 тис. грн за штуку. Також у Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тис. гривень.

Крім того, Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку у той час, як вони коштують значно дешевше.