Кличко провів зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів: про що говорили

Кличко: «Сьогодні має бути єдина позиція Європи щодо відмови від російських енергоресурсів»

Мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів – Анналеною Бербок та Вопке Гукстрою заявив, що має бути єдина позиція Європи щодо відмови від російських енергоресурсів, якими Росія довго шантажувала країни ЄС. Про це Кличко написав в Телеграм.

«Зустрівся сьогодні з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів – Анналеною Бербок та Вопке Гукстрою. Під час спілкування я підкреслив, що сьогодні має бути єдина позиція Європи щодо відмови від російських енергоресурсів. Якими Росія довго шантажувала країни ЄС і перетворила газ та нафту в політичний інструмент», – написав Кличко.

Мер Києва подякував європейським партнерам за підтримку і допомогу. Фінансову, зброєю, політичну. Зокрема, за підтримку Німеччиною європейських прагнень України та її повного членства в ЄС. Таку позицію озвучила в Києві міністр закордонних справ ФРН.

«Також важливо те, що Німеччина, як заявила пані Бербок, надасть Україні всебічну підтримку в розслідуванні воєнних злочинів, що чинить Росія в Україні. Злочини Росії проти людяності мають бути покарані! Міністру закордонних справ Нідерландів, зокрема, подякував і за те, що, разом з Німеччиною, його країна надасть Україні важке озброєння, зокрема, гаубиці», – зазначив Віталій Кличко.

Після спілкування в мерії Віталій Кличко влаштував європейським партнерам екскурсію Володимирською гіркою.

Нагадаємо, Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.