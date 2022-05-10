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    Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві

    Мер запевнив, що мешканцям постраждалих будинків&nbsp;надали тимчасове житло - Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві
    Мер запевнив, що мешканцям постраждалих будинків надали тимчасове житло
    скріншот з трансляції

    На відновлення потрібно орієнтовно 70 млн євро

    Внаслідок військової агресії росії в столиці України пошкоджені загалом 390 будівель. Із них 222 – багатоквартирні будинки. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

    «Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Аби люди могли швидше повернутися в свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро. Інші будинки фахівці ще обстежують, аби визначити ступінь пошкоджень. Сьогодні ми можемо сказати що 17 столичних будинків отримали значні пошкодження і ми чекаємо на рекомендації експертів», – наголосив Кличко.

    Він також зазначив, що в місті від обстрілів та бомбардувань пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

    «Усього орієнтовна вартість на відновлення всіх будівель у столиці складатиме понад 70 млн євро. І про це зокрема ми сьогодні говорили під час онлайн спілкування з представниками ЄБРР, які готові нам допомагати в цьому, – сказав мер. – Ми надали тимчасове житло мешканцям постраждалих будинків. І вже невдовзі розпочнемо роботи, аби люди якнайшвидше змогли повернутися до своїх квартир», – повідомив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, у Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станції метро. У ньому, за словами начальника метро, взяло участь 170 646 користувачів.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна мер житло Україна окупація #stoprussia
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    Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві