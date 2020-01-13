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    Київ візьме участь у Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв

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    Київ візьме участь у Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв

    Чемпіонат Європи з майстерності водіння трамваїв цьогоріч відбудеться 9 травня у Румунії

    Комунальне підприємство «Київпастранс» готується до участі у European Tramdriver Championship–2020 – Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв.

    «Вперше в історії України генерального директора Дмитра Левченка і команду транспортної компанії «Київпастранс» офіційно запрошено до участі в Tram-EM European Tramdriver Championship–2020», - повідомляє пресслужба підприємства.

    9 Чемпіонат Європи з майстерності водіння трамваїв цьогоріч відбудеться 9 травня у Румунії. Позмагатися за призові місця і поряд з тим відсвяткувати разом 125-ту річницю запуску трамвайної мережі в місті Орадя прибудуть водії 25 команд з усієї Європи.

    Традиційно на кожному такому Чемпіонаті саме пари водіїв представляють свої країни з обов’язковою умовою дотримання гендерної рівності. Тож Україну цього року презентуватимуть Олена Кравець і Василь Галів. «Ці колеги зарекомендували себе як одні з найвзірцевіших фахівців, охочих безперервно удосконалювати власні навички і майстерність водіння трамваїв», - зазначили у Київпастрансі.

    «Підготовка «Київпастранс» до European Tramdriver Championship розпочалася!», - заявили в компанії.

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