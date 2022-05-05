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    Київ збирається повернути плату за проїзд у громадському транспорті

    Київ збирається повернути плату за проїзд у громадському транспорті

    Оплату столична влада може відновити з 16 травня

    Починаючи з 16 травня у Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення зареєстрований на сайті Київради.

    У проєкті йдеться про відновлення роботи автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності. У пояснювальній записці вказано, що «з метою обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності виникла необхідність у відновленні роботи АСОП».

    У столиці поступово відновлює роботу громадський транспорт. Наземний пасажирський транспорт курсує з 7:00 до 21:00. Перелік актуальних маршрутів. Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:30 до 20:00. Без зупинки поїзди слідують лише повз станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Кловська.

    Нагадаємо, через військову агресію РФ проти України, яка почалась 24 лютого, комунальний громадський транспорт почав працювати безоплатно.

    Нагадаємо, з 2 травня з передмістя до Києва почали курсувати нові автобусні маршрути.

    Теги: росія окупанти Київ громадський транспорт війна Україна окупація #stoprussia
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    Київ збирається повернути плату за проїзд у громадському транспорті