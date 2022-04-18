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    Розвідка назвала імена путінських генералів, які морили голодом та бомбардували мирних українців

    Розвідники назвали імене російських генералів, причетних до знищення українців&nbsp; - Розвідка назвала імена путінських генералів, які морили голодом та бомбардували мирних українців
    Розвідники назвали імене російських генералів, причетних до знищення українців 
    фото з відкритих джерел

    Російські генерал-лейтенанти причетні до скоєння злочинів проти мирного населення в Україні

    Українські розвідники оприлюднили імена та прізвища трьох російських генерал-лейтенантів, які причетні до де-факто геноциду українців. Інформація про них з'явилася на офіційній сторінці Головного управління розвідки МО України у Facebook.

    «ГУР МО України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення української держави», − йдеться у повідомленні.

    Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Кисіль брав безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командував підрозділами 1-ї танкової армії.

    У період з лютого до березня 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення північно-східних регіонів України. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до воєнних злочинів проти мирного населення на Сумщині та Харківщині.

    До слова, у РФ Киселя вже відсторонили від командування за некомпетентність при управлінні підлеглими військами, особисту нерішучість та боягузливість.

    Відомо, що Кисіль народився 27 березня 1971 року в Казахстані. До останнього часу мешкав у Москві. Одружений та має сина.

    Російський генерал-лейтенант Сергій Кисіль
    Російський генерал-лейтенант Сергій Кисіль

    Генерал-лейтенант Володимир Кравченко зараз командує авіаційними підрозділами 11 А ВПС та ППО, виділеними до складу угруповання військ “Схід”.

    У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих підрозділів з завдання авіаційних ударів по цивільних об'єктах на території Київської та Чернігівської областей України, що призвели до значних жертв серед мирного населення.

    Кравченко народився 15 червня 1961 року в Ставропольському краї РФ. Мешкає у місті Санкт-Петербург. Одружений з Тетяною Ломакіною. Має двох дітей: 34-річну Олесю та 31-річного Віктора.

    Генерал-лейтенант РФ Володимир Кравченко
    Генерал-лейтенант РФ Володимир Кравченко

    Також до злочинів проти народу України причетний командувач 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант Андрій Мордвичев.

    Командує підрозділами 8 армії, виділеними до складу угруповання військ “Південь”. Керує операцією із захоплення Маріуполя, в ході якої свідомо здійснюються масовані невиборчі обстріли житлових районів із важкого озброєння.

    За вказівкою Мордвичева підлеглими військами блокується доставка до Маріуполя будь-якої гуманітарної допомоги, у т.ч. продуктів харчування та води, що фактично ставить мешканців міста на межу голодної смерті, цілеспрямовано зриваються досягнуті домовленості щодо евакуації мирного населення.

    Мордвичев народився 14 січня 1976 року. Мешкає у Москві.

    Генерал-лейтенант РФ Андрій Мордвичев
    Генерал-лейтенант РФ Андрій Мордвичев

    Українські розвідники опублікували інформацію про російських генералів, які нищать українців
    Українські розвідники опублікували інформацію про російських генералів, які нищать українців

    Нагадаємо, дещо раніше розвідники назвали ім'я українського ексвійськовослужбовця, який виявився зрадником.

    Раніше чоловік служив у внутрішніх військах МВС України, а зараз виявився причетним до злочинів російських окупантів на Київщині.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна
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    Розвідка назвала імена путінських генералів, які морили голодом та бомбардували мирних українців