Розвідка назвала імена путінських генералів, які морили голодом та бомбардували мирних українців

Російські генерал-лейтенанти причетні до скоєння злочинів проти мирного населення в Україні

Українські розвідники оприлюднили імена та прізвища трьох російських генерал-лейтенантів, які причетні до де-факто геноциду українців. Інформація про них з'явилася на офіційній сторінці Головного управління розвідки МО України у Facebook.

«ГУР МО України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення української держави», − йдеться у повідомленні.

Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Кисіль брав безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командував підрозділами 1-ї танкової армії.

У період з лютого до березня 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення північно-східних регіонів України. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до воєнних злочинів проти мирного населення на Сумщині та Харківщині.

До слова, у РФ Киселя вже відсторонили від командування за некомпетентність при управлінні підлеглими військами, особисту нерішучість та боягузливість.

Відомо, що Кисіль народився 27 березня 1971 року в Казахстані. До останнього часу мешкав у Москві. Одружений та має сина.

Російський генерал-лейтенант Сергій Кисіль

Генерал-лейтенант Володимир Кравченко зараз командує авіаційними підрозділами 11 А ВПС та ППО, виділеними до складу угруповання військ “Схід”.

У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих підрозділів з завдання авіаційних ударів по цивільних об'єктах на території Київської та Чернігівської областей України, що призвели до значних жертв серед мирного населення.

Кравченко народився 15 червня 1961 року в Ставропольському краї РФ. Мешкає у місті Санкт-Петербург. Одружений з Тетяною Ломакіною. Має двох дітей: 34-річну Олесю та 31-річного Віктора.

Генерал-лейтенант РФ Володимир Кравченко

Також до злочинів проти народу України причетний командувач 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант Андрій Мордвичев.

Командує підрозділами 8 армії, виділеними до складу угруповання військ “Південь”. Керує операцією із захоплення Маріуполя, в ході якої свідомо здійснюються масовані невиборчі обстріли житлових районів із важкого озброєння.

За вказівкою Мордвичева підлеглими військами блокується доставка до Маріуполя будь-якої гуманітарної допомоги, у т.ч. продуктів харчування та води, що фактично ставить мешканців міста на межу голодної смерті, цілеспрямовано зриваються досягнуті домовленості щодо евакуації мирного населення.

Мордвичев народився 14 січня 1976 року. Мешкає у Москві.

Генерал-лейтенант РФ Андрій Мордвичев

Українські розвідники опублікували інформацію про російських генералів, які нищать українців

Нагадаємо, дещо раніше розвідники назвали ім'я українського ексвійськовослужбовця, який виявився зрадником.

Раніше чоловік служив у внутрішніх військах МВС України, а зараз виявився причетним до злочинів російських окупантів на Київщині.