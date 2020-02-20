Кличко розповів про хлопців з «Муніципальної охорони» (відео)



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Вже пайже два роки співробітники «Муніципальної охорони» патрулюють вулиці Києва

Мер Києва Віталій Кличко розповів про киян, які працюють в комунальному підприємстві «Муніципальна охорона». Столичний голова оприлюднив відео на своїй сторінці у Facebook, в якому показав, як вони патрулюють вулиці міста.

«Друзі! Продовжую розповідати про #людитвогокиєва. Тих, хто допомагає робити наше місто комфортнішим і безпечнішим. Напевно, ви зустрічали на вулицях столиці хлопців у камуфляжній формі з нашивкою «Муніципальна охорона». Вже майже два роки співробітники цього комунального підприємства, яке виросло з громадської ініціативи воїнів-АТОВців, патрулюють вулиці Києва. І завдяки їх роботі правопорушень у столиці, а саме в громадських місцях, значно поменшало. Тільки минулого року «Муніципальна охорона» передала поліції 410 порушників громадського порядку і упередила більше тисячі спроб вандалізму», - зазначив Кличко.

Він нагадав, що два роки тому разом з лідерами громадського руху «Муніципальна варта», який складався з учасників Революції гідності та ветеранів АТО, було вирішено створити щось на кшталт муніципальної поліції, яка б допомагала правоохоронцям стежити за порядком у місті. Тоді розробили устав, знайшли кошти на закупівлю спорядження та форми. Наприкінці того ж 2018 року на вулиці столиці вийшли перші 24 працівники КП «Муніципальна охорона». Сьогодні патрулі складаються з двох-трьох співробітників. Працюють цілодобово. Зміна - з 8-ої ранку до 8-ої ранку наступного дня. Потім – дві доби відпочинку. За два роки кількість працівників «Муніципальної охорони» зросла до 400. Вони забезпечують охорону порядку у школах та лікарнях. Патрулюють парки та сквери.

За словами мера, в «Муніципальну охорону» жорсткий відбір - беруть в основному хлопців з досвідом - ветеранів АТО. По-друге, шукають тих, хто має гострий розум та витримку, бо спілкуватися інколи доводиться з неврівноваженим контингентом. Також Кличко розповів історію одного з патрульних «Муніципальної охорони», який був активним учасником Революції Гідності а згодом пішов добровольцем в АТО.

«Микола Ходунько – один з тих, хто в 2013-му році, почувши про побиття молоді на Майдані, вийшов на акції протесту. Говорить, не міг спокійно спостерігати за злочинами тодішньої влади. Допомагав активістам їжею, одягом, медикаментами. В найгарячіші дні стояв на Майдані. Тоді в нього і зародилося відчуття відповідальності за побратимів та за результат спільної справи. Це привело чоловіка в лави добровольців - поїхав боронити державу на схід України. 2 роки він воював за незалежність і свободу України в складі 128-ої бригади, що базувалася в Донецькій області, - розповів Кличко. - Коли повернувся додому, вирішив долучитися до втілення змін у країні та в рідному місті. Вступив до лав ГО, члени якої добровільно патрулювали вулиці Києва. Почув про набір до «Муніципальної охорони» і сказав дружині, що піде служити далі. Пройшовши відбір і прослуживши в патрулі, став старшим зміни. Разом з товаришами, активними учасниками Революції гідності та ветеранами АТО, Іваном Кріпченком та Олександром Ствертокою стежить за дотриманням порядку та безпекою в столиці».