Кличко звернувся до Державної аудиторської служби провести аудит діяльності всіх підрозділів КМДА



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У ЗМІ поширюється інформація «про нібито бюджетні зловживання у місті Києві» - пресслужба КМДА

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015–2019 років.

Про це повідомили в пресслужбі мера.

За словами Кличка, у ЗМІ поширюється інформація «про нібито бюджетні зловживання у місті Києві».

«Звертаюся до вас щодо здійснення перевірки та аналізу Державною аудиторською службою України фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю», – ідеться у зверненні мера Києва на ім’я голови Державної аудиторської служби України.

Як повідомлялося, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

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