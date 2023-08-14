До Києва приїхав міністр фінансів Німеччини
У Києві в німецького міністра заплановані політичні переговори
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва. Про це повідомляє Handelsblatt.
У Києві в німецького міністра заплановані політичні переговори.
Зазначимо, що Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України. До нього у Києві бували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.
Нагадаємо, відомство канцлера Німеччини, затримуючи постачання необхідної зброї до України, відіграє на руку російському диктатору Володимиру Путіну, заявив депутат Бундестагу від опозиційної Християнсько-демократичної об'єднаної фракції Родеріх Кізеветтер.
До слова, Федеральний уряд Німеччини вивчає можливості надати Україні крилаті ракети Taurus в найближчі місяці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів
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