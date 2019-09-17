У Кабміні назвали дату перевірки Київської міськдержадміністрації



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Голова КМДА Віталій Кличко повинен забезпечити для проведення перевірки відповідні умови

КМДА перевірятимуть у період з 25 вересня до 8 жовтня

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук розпорядився в період з 25 вересня до 8 жовтня 2019 року провести перевірку виконавчої дисципліни в Київській міськдержадміністрації (КМДА) і в окремих райдержадміністраціях (РДА) столиці.

Про це повідомляє інформаційна агенція УНІАН.

Агентство опублікувало доповідну записку міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета щодо упорядкування графіка перевірок діяльності місцевих держадміністрацій.

Згідно з документом, орієнтовний графік перевірок місцевих держадміністрацій на 2019 року був затверджений 6 червня 2019 резолюцією колишнього прем'єрміністра Володимира Гройсмана. Однак, для уникнення впливу на виборчий процес проведення перевірок діяльності місцевих держадміністрацій відповідно до затвердженого графіка було призупинено. Дубілет запропонував затвердити орієнтовний графік перевірок в новій редакції.

Також прем'єр з метою перевірки виконавчої дисципліни в КМДА доручив міністрам і керівникам інших центральних органів виконавчої влади підготувати та подати в Кабмін відомості щодо кандидатур для включення до складу робочої групи і пропозиції щодо плану проведення перевірки.

Згідно з документом, голова КМДА Віталій Кличко повинен забезпечити для проведення перевірки відповідні умови.

Раніше повідомлялося, прем'єра просять ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА. Народний депутат Олександр Ткаченко звернувся до прем'єрміністра Олексія Гончаруку з депутатським запитом і проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка та КМДА. Також Ткаченко просить перевірити діяльність підпорядкованих їм структур, і звернувся до команди Кличка із закликом не уникати аудиту.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби з проханням про перевірку діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів. Йдеться про перевірку діяльності КМДА та відповідних структур і підрозділів в період 2015-2019 років.