Наступна сесія Київради відбудеться 19 вересня



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Мер Києва Віталій Кличко

Кличко повідомив, що домовився з керівниками фракцій провести сесію у найближчий четвер

Наступна сесія Київради повинна відбутися в четвер, 19 вересня. Про це домовилися київський міський голова та керівники депутатських фракцій Київради за підсумками консультацій.

«Як ви знаєте, я ініціював консультації з головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради VIII скликання. Така зустріч - консультації - відбулися. Ми з лідерами всіх 5 фракцій домовилися про проведення сесії», - сказав після зустрічі Кличко.

«Нам потрібно розв’язувати гострі на сьогодні питання для міста. Це і соціальні виплати, і надбавки освітянам, і зарплата транспортникам, підготовка до опалювального сезону. Це ті питання, що необхідно вирішити невідкладно! І я сподіваюся, незважаючи на те, що все сьогодні робиться, аби дестабілізувати ситуацію в столиці, внести хаос, депутати таки зберуться. Розуміючи свою відповідальність перед киянами, які їх обирали і яким вони підзвітні. Так що, на цей четвер ми домовилися провести засідання Київради», - підкреслив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що в середу, 18 вересня, голови проведуть засідання фракцій і з‘ясують кількість депутатів, що прийдуть на сесію.