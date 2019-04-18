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    У п’ятницю кияни можуть безкоштовно перевіритися на рак шкіри

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    У п’ятницю кияни можуть безкоштовно перевіритися на рак шкіри

    19 квітня – Всесвітній день діагностування меланоми

    У п’ятницю, 19 квітня, до Всесвітнього дня діагностування меланоми (рак шкіри) у столичній Клініці Спіженка пройдуть безкоштовні консультації лікаря онколога-дерматолога.

    Консультувати пацієнтів буде лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальностей «Онкохірургія» і «Онкологія» з великим досвідом роботи в діагностиці та лікуванні пухлин шкіри, м'яких тканин, меланоми Євген Гірагосов, повідомляє lenta.ua.

    Консультації онкодерматолога будуть проводитися 19 квітня з 10:00 до 17:00 в Центрі онкології «Клініка Спіженка» за адресою: Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Соборна, 21.

    Меланома - один з найагресивніших видів онкологічних новоутворень. Меланома має високу схильність до метастатичного процесу і низьку ефективність лікування, особливо на пізніх стадіях.
    Саме тому дуже важливо стежити за станом шкіри і звертатися до лікаря при перших тривожних симптомах.

    До слова, Державне підприємство «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я» 5 квітня оголосило тендер на реконструкцію і розширення Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Києві очікуваною вартістю 2 млрд. 461 млн грн.

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