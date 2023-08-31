Головна Київ Новини
search button user button menu button

Комендантська година: у Києві вводяться нові перепустки на авто

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Комендантська година: у Києві вводяться нові перепустки на авто
Перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці
фото з відкритих джерел

Старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку

Із 25 вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

«Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових», - сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

Згідно з процедурою старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Начальник КМВА нагадав мешканцям та гостям Києва, що комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану.

Наразі комендантська година в Києві триває з 00:00 до 5:00.

До слова, навесні цього року співак Віктор Павлик з молодою дружиною втрапили у гучний скандал. Співак хизувався у соцмережі спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києв

Теги: Київ автомобіль комендантська година

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповідно до робочого варіанту, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться
У столиці скорочується термін комендантської години
17 березня, 12:36
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі
Одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години: деталі
11 травня, 13:26
З 1 липня на Кіровоградщині скоротять комендантську годину
В одній із областей України скоротиться комендантська година
30 червня, 17:28

Новини

Комендантська година: у Києві вводяться нові перепустки на авто
Комендантська година: у Києві вводяться нові перепустки на авто
Дешево та сердито: який вигляд має найдоступніша квартира в Києві (фото)
Дешево та сердито: який вигляд має найдоступніша квартира в Києві (фото)
Обстріл Києва: момент вибуху в «Ашані» потрапив на відео
Обстріл Києва: момент вибуху в «Ашані» потрапив на відео
Як працюватимуть укриття у столичних школах: рішення Ради оборони
Як працюватимуть укриття у столичних школах: рішення Ради оборони
Заклади громадського харчування в Києві змінюють графік роботи
Заклади громадського харчування в Києві змінюють графік роботи
Ракетний удар по Києву: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)
Ракетний удар по Києву: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
19K
Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором
14K
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи
13K
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку
13K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
11K
МЗС Литви викликало представника Ватикану після імперських заяв Папи Римського

Новини

У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:49

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту