Комендантська година: у Києві вводяться нові перепустки на авто

Перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці

Старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку

Із 25 вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

«Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових», - сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

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Згідно з процедурою старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Начальник КМВА нагадав мешканцям та гостям Києва, що комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану.

Наразі комендантська година в Києві триває з 00:00 до 5:00.

До слова, навесні цього року співак Віктор Павлик з молодою дружиною втрапили у гучний скандал. Співак хизувався у соцмережі спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києв