В одній із областей України скоротиться комендантська година
Комендантська година на Кіровоградщині діятиме з 00:00 до 04:00
Від завтра, 1 липня, в Кіровоградській області скоротять комендантську годину. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
«На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку. Відповідно робота закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00», – зазначає голова ОВА.
Варто нагадати, що в Кіровоградській області 21 червня заборонили роботу розважальних заходів й закладів громадського харчування після 22:00. Йдеться про:
- концерти;
- дискотеки;
- шоу;
- виступи професійних та аматорських колективів;
- ярмарки;
- спортивні змагання;
- закладів громадського харчування;
- барів;
- ресторанів;
- кафе;
- баз відпочинку.
Нагадаємо, що нещодавно аналогічне рішення ввели на території Чернівецької області.
До слова, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв.
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