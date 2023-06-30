В одній із областей України скоротиться комендантська година

З 1 липня на Кіровоградщині скоротять комендантську годину

Комендантська година на Кіровоградщині діятиме з 00:00 до 04:00

Від завтра, 1 липня, в Кіровоградській області скоротять комендантську годину. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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«На Кіровоградщині з 1 липня змінено комендантську годину. Вона діятиме з опівночі до четвертої ранку. Відповідно робота закладів громадського харчування і масові заходи продовжено до 23.00», – зазначає голова ОВА.

Варто нагадати, що в Кіровоградській області 21 червня заборонили роботу розважальних заходів й закладів громадського харчування після 22:00. Йдеться про:

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концерти;

дискотеки;

шоу;

виступи професійних та аматорських колективів;

ярмарки;

спортивні змагання;

закладів громадського харчування;

барів;

ресторанів;

кафе;

баз відпочинку.

Нагадаємо, що нещодавно аналогічне рішення ввели на території Чернівецької області.

До слова, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв.