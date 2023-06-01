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Жінка плаче над тілом доньки, яка загинула через ракетну атаку на Київ (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Жінка плаче над тілом доньки, яка загинула через ракетну атаку на Київ (фото)
Унаслідок ворожого обстрілу загинуло троє мешканців столиці
фото з відкритих джерел

Росіяни забрали життя трьох киян, серед них – дитина

Українців вразило фото жінки, яка плаче над тілом своєї доньки, яку цієї ночі вбила російська ракета в Деснянському районі Києва.

Жінка не може стримати емоцій
Жінка не може стримати емоцій
фото з відкритих джерел
Довкола місця трагедії зібралися рідні та сусіди загиблих
Довкола місця трагедії зібралися рідні та сусіди загиблих
фото з відкритих джерел

Як відомо, унаслідок ворожої ракетної атаки на столицю загинуло троє людей – молода жінка та мати з дитиною.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.

Чиновники та посадовці, які не забезпечили доступ громадян до укриттів, понесуть відповідальність – Київрада збирає термінове засідання профільної комісії.

Крім того, Кличко повідомив нові деталі трагедії біля поліклініки (фото).

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

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Теги: Київ смерть ракета російська ракета

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