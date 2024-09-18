У Києві на АЗС невідомий застрелив чоловіка (відео)
За попередньою інформацією вбивцю вже затримано
У Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство. Момент злочину потрапив на відео камер спостереження. Кадри вбивства з'явилися у мережі.
Моторошне відео. У Києві на АЗС застрелили чоловіка pic.twitter.com/yoaglYluUh— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024
На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю.
За попередньою інформацією вбивцю вже затримано.
Раніше повідомлялося, що 12 вересня, у Софіївській Борщагівці під Києвом пролунала стрілянина. Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет.
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