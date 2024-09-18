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У Києві на АЗС невідомий застрелив чоловіка (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві на АЗС невідомий застрелив чоловіка (відео)

За попередньою інформацією вбивцю вже затримано

У Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство. Момент злочину потрапив на відео камер спостереження. Кадри вбивства з'явилися у мережі.

На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю.

За попередньою інформацією вбивцю вже затримано.

Раніше повідомлялося, що 12 вересня, у Софіївській Борщагівці під Києвом пролунала стрілянина. Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет.

Теги: Київ вбивство чоловік відео

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