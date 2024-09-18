Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: поліція розкрила деталі

Між двома компаніями стався конфлікт, який переріс в бійку

Поліцейські Київщини затримали шістьох учасників бійки в Софіївській Борщагівці, яка сталася ввечері, 17 вересня. Про це інформує пресслужба поліції.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 296 ККУ. У поліції нагадали, що 17 вересня у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів сталася бійка за участі групи осіб.

Правоохоронці встановили, що між двома компаніями у кількості 13 осіб стався конфлікт, який переріс в бійку.

На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні. Конфлікт був припинений одразу на місці події.

Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка на заправці, яке відбулося сьогодні зранку, 18 вересня. Подія сталась сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік»