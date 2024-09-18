Головна Київ Новини
search button user button menu button

Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: поліція розкрила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: поліція розкрила деталі
Шістьох учасників конфлікту поліцейські затримали
фото: пресслужба поліції

Між двома компаніями стався конфлікт, який переріс в бійку

Поліцейські Київщини затримали шістьох учасників бійки в Софіївській Борщагівці, яка сталася ввечері, 17 вересня. Про це інформує пресслужба поліції. 
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 296 ККУ. У поліції нагадали, що 17 вересня у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів сталася бійка за участі групи осіб.

Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: поліція розкрила деталі фото 1

Правоохоронці встановили, що між двома компаніями у кількості 13 осіб стався конфлікт, який переріс в бійку.

На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні. Конфлікт був припинений одразу на місці події.

Нагадаємо, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка на заправці, яке відбулося сьогодні зранку, 18 вересня. Подія сталась сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік»

Теги: бійка поліція повітря конфлікт Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ППО збила навколо столиці десятки дронів: деталі нічної атаки на Київщину
ППО збила навколо столиці десятки дронів: деталі нічної атаки на Київщину
16 вересня, 06:27
Іранська місія закликала припинити передачу зброї будь-якій із воюючих сторін
Іран прокоментував повідомлення про поставку балістичних ракет у Росію
7 вересня, 17:34
На Київщині збивають ворожі безпілотники
У Київській області працює ППО
7 вересня, 02:25
Бойовий безпілотник Anka-3 здійснив перший політ з боєприпасами
Туреччина провела бойовий політ нового безпілотника Anka-3 (відео)
2 вересня, 19:57
У 21 столітті поняття «червоних ліній» як дієвого інструменту дедалі більше розмивається і втрачає початковий зміст
Нові «червоні лінії». Що не так з сучасною геополітикою
1 вересня, 17:52
Що криється за концентрацією білоруських військ біля кордону?
Концентрація білоруських військ біля кордону: чого добивається Лукашенко?
26 серпня, 12:30
У Київській області збивали ворожі бехпілотники
Робота ППО на Київщині та сирени в Польщі: головне за ніч
26 серпня, 06:49
Російська влада заявила, що стан повітря після пожежі у Пролетарську нібито в нормі, але шлейф диму вже дістався Ростова
На нафтобазі біля Ростова, яка палає вже третю добу, стався черговий вибух
20 серпня, 22:11
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
19 серпня, 23:48

Новини

Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: поліція розкрила деталі
Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: поліція розкрила деталі
Суд оголосив максимальний вирок у справі про зґвалтування восьмирічної дитини у Києві
Суд оголосив максимальний вирок у справі про зґвалтування восьмирічної дитини у Києві
Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
57K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7896
Став відомий гонорар Магучіх за перемогу в Діамантовій лізі

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua