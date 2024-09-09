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Невідомі зруйнували декоративну ліпнину на пам’ятці архітектури у центрі Києва (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Невідомі зруйнували декоративну ліпнину на пам’ятці архітектури у центрі Києва (фото)
Наразі демонтажні роботи зупинено
фото: ГО «Справжній Київ»

Департамент  охорони культурної спадщини КМДА запевнив, що «порушники понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України»

Невідомі відбили декоративну ліпнину на будинку Київської міської станції й комісійно-позичкового відділення Південно-Західної залізниці на вул. Чикаленка, 14. Будівля була збудована у 1912-1914 роках за проєктом архітектора О. Вербицького. Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Будівля, оформлена в стилі модерн, є важливим архітектурним об'єктом міста Києва
Будівля, оформлена в стилі модерн, є важливим архітектурним об'єктом міста Києва
фото: ГО «Справжній Київ»

«Будівля, оформлена в стилі модерн, є важливим архітектурним об'єктом нашого міста. Однак без жодних дозволів і дозвільних документів почалася руйнація декоративних елементів фасаду цієї пам'ятки», – йдеться в дописі Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Невідомі зруйнували декоративну ліпнину на пам’ятці архітектури у центрі Києва (фото) фото 1
фото: Громадська організація «Справжній Київ»

Першими про руйнування заявили працівники ГО «Справжній Київ», вони викликали правоохоронців і повідомили Департамент про перебіг подій.

Відомо, що роботи зупинено, а в Департаменті запевнили, що «порушники понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України».

Нагадаєио, вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Київська міська державна адміністрація відреагувала на ситуацію. У КМДА заявили, що Департамент охорони культурної спадщини не погоджував демонтажних робіт будинку. Там запевняють, що науково-проєктна документація на проведення будівництва не надходила на погодження. У Департаменті також кажуть, що споруда не має статусу памʼятки. Але після отримання інформації про демонтаж інспектори Департаменту невідкладно виїхали та зафіксували проведення робіт із демонтажу будинку.

До слова, департамент охорони культурної спадщини готує документи, щоб будинок на Володимирській 21/20, де за легендою Михайло Грушевський проголосив незалежність Української Народної Республіки, отримав охоронний статус. Зараз будівельної техніки на цьому обʼєкті не виявили, роботи там не ведуться. За словами Кличка, КМДА ще в 2005 році подала облікову документацію до міністерства культури для занесення цього будинку в Державний реєстр нерухомих памʼяток. 

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Теги: Київ архітектура

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