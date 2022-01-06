  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Шокуюче вбивство на Херсонщині: жінка завдала співмешканцю понад 100 ударів ножем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зранку підозрювана повідомила сусідові, що її співмешканець помер - Шокуюче вбивство на Херсонщині: жінка завдала співмешканцю понад 100 ударів ножем
    Зранку підозрювана повідомила сусідові, що її співмешканець помер
    фото: Нацполіція

    Зловмисниця відрізала чоловікові голову та статевий орган

    У Херсонській області повідомили про підозру 50-річній жительці села Великі Копані за фактом умисного вбивства співмешканця, вчиненого з особливою жорстокістю. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Херсонської області.

    За даними слідства, під час застілля між співмешканцями виник конфлікт. Підозрювана накинулась із ножем на 38-річного чоловіка і завдала йому понад 100 ударів у тулуб і голову.

    «Зловмисниця за допомогою ножа та молотка фактично відділила голову від тіла і наостанок відрізала йому статевий орган. Зранку жінка повідомила сусіду, що її співмешканець помер», – йдеться у повідомленні відомства.

    Правоохоронці затримали жінку. Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

    Жінці загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років.

    Читайте також:
    Теги: вбивство Херсонщина розслідування жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шокуюче вбивство на Херсонщині: жінка завдала співмешканцю понад 100 ударів ножем