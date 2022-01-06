Шокуюче вбивство на Херсонщині: жінка завдала співмешканцю понад 100 ударів ножем

Зранку підозрювана повідомила сусідові, що її співмешканець помер

Зловмисниця відрізала чоловікові голову та статевий орган

У Херсонській області повідомили про підозру 50-річній жительці села Великі Копані за фактом умисного вбивства співмешканця, вчиненого з особливою жорстокістю. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Херсонської області.

За даними слідства, під час застілля між співмешканцями виник конфлікт. Підозрювана накинулась із ножем на 38-річного чоловіка і завдала йому понад 100 ударів у тулуб і голову.

«Зловмисниця за допомогою ножа та молотка фактично відділила голову від тіла і наостанок відрізала йому статевий орган. Зранку жінка повідомила сусіду, що її співмешканець помер», – йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці затримали жінку. Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Жінці загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років.

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