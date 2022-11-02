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Кулеба поінформував про ситуацію з енергопостачанням на Київщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кулеба поінформував про ситуацію з енергопостачанням на Київщині
Жителів Київщини закликають бути готовими до відсутності електрики
фото ілюстративне

Близько 6:00 ранку на Київщині почалися планові стабілізаційні відключення електроенергії

У Київській області 16 тисяч осель лишаються без електропостачання. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 6:00 ранку на Київщині почалися планові стабілізаційні відключення. Жителів Київщини закликають бути готовими до відсутності електрики.

Раніше повідомлялося, що диспетчерський центр «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі ГПВ для споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.

Нагадаємо, 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

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Теги: електроенергія Київщина війна росія окупанти Україна

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