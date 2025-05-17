Куди сходити у Києві 19-25 травня: дайджест культурних подій

У Театрі драми ім. Лесі Українки ви зможете насолодитися іронічною та пікантною французькою комедією «Дамський кравець» за п'єсою Жоржа Фейдо

Цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Серед яких – низка заходів до Дня Києва. Театр оперети 21 травня запрошує відвідати оперету Імре Кальмана «Графиня Маріца», право на створення вистави театру передала сама донька композитора Івонна Кальман.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 19 до 25 травня

Зміст

Музеї

23 травня – презентація каталогу «Київ Михайла Болотова. З колекції Музею історії міста Києва»;

24 травня – музейна майстерня до Дня Києва: майстер-класи «Каштан з полімерної глини» та «Каштановий підсвічник»;

24 травня – зустріч з автором путівника «Саксаганського, Володимирська, Хрещатик…» Ігорем Гиричем;

24 травня – пішохідна екскурсія «Академічний квартал», екскурсовод – Наталія Пінчук;

25 травня – пішохідний квест «У пошуках міста Володимира»;

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

23, 24 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

24 травня – «Історичні вправи в Домі Грушевських»;

25 травня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

25 травня – до Дня Києва: відкриття виставки сучасних митців, учасників відкритого тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 31 травня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

22 травня – 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

24 травня – музейна майстерня до Дня Києва: майстер-класи «Каштан з полімерної глини» та «Каштановий підсвічник»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 31 травня – до Міжнародного Дня музеїв виставка «Київська фортеця на планах та кресленнях» (з фондів ЦДІАУ);

20–31 травня – виставка художніх робіт і декоративно-прикладного мистецтва вихованців і керівників гуртків, клубів за місцем проживання «Київ очима дітей» спільно з «Центром по роботі з дітьми та молоддю Печерського району міста Києва»;

24 травня – середньовічний бал у фортеці (спільно з Вальдорфською школою);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

24 травня – вистава «Віддзеркалення любові»;

25 травня – вистава «Така різна любов».

XI Міжнародний фестиваль історичного кіно «Поза часом»

XI Міжнародний фестиваль історичного кіно «Поза часом» в цьому році відбудеться в дискусійному форматі. Запрошуємо взяти участь в дискусійному клубі фестивалю істориків – науковців і викладачів історії, кінематографістів, студентів історичного факультету та творчих факультетів київських вищих навчальних закладів., а також учнів старших класів, які цікавляться історію. Вхід вільний.

Коли: 23-25 травня, 19:00

Місце проведення: Київська фортеця, вулиця Госпітальна, 24-А.

до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 травня – виставка «Рух не завершується» – до 35-річчя заснування Народного Руху України;

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського.

до 31 травня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

24 травня – концерт класичної музики «Життя триває». Виконавець – скрипаль Олександр Шевченко;

25 травня – кіноклуб «Києве мій»;

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 31 травня – виставка «Tempo Primo».

24 травня – презентація настільної гри «Тичину вивчай – кларнети збирай»;

25 травня – презентація тематичної екскурсії «За мною Київ тягнеться у снах»;

25 травня – концерт Національної філармонії України «Тобі, мій Києве»;

до 25 травня – міжнародна виставка картин «До Міжнародного дня музеїв»;

до 31 травня – виставковий музейний проєкт «У колі друзів» до Міжнародного дня музеїв.

21 травня – арттерапія з пластинографії;

24 травня – до Дня Києва концерт струнної музики «Магія Франциско Тарреги» у виконанні А. Остапенка, соліста Національної філармонії.

20–29 травня – художня виставка «Відлуння фарб».

24 травня: екскурсія виставкою «Іван Гончар. Подільський пересмішник»;

майстер-клас із бісероплетіння «Двоколірний браслет».

майстер-клас із бісероплетіння «Двоколірний браслет». 25 травня: кураторська екскурсія виставкою «Ремесла, що живуть»;

25 травня: майстер-клас «Традиційний восковий віночок»;

25 травня: екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви».

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень»;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 13 липня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

до 20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;

до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

до 22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво»;

25 травня – 25 липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

19 травня – концерт вихованців Дитячої музичної школи № 27;

21 травня – круглий стіл із нагоди ювілею Андрія Бобиря – бандуриста, диригента, педагога, музейника;

24 травня – до Дня Києва «Передзвін надії» – концерт бандуристів класу А. Шаповал Київської дитячої школи мистецтв № 1;

24 травня – «Актори школи Леся Курбаса у кінематографі». Захід студентів-кінознавців Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого;

до 2 червня – «Трієнале сценографії ім. Данила Лідера 2025», виставка робіт театральних художників;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 24 травня – колективна художня виставка Ірини Стольнікович та Аліни Ворошилової «Мій твій світ: продовження».

До Дня Києва:

24 травня – майстер-клас із виготовлення етнічних прикрас для родин Захисників і Захисниць;

24 травня – інтерактивна лекція «Київ – місто Марії», розповідь про роль Києва в житті і творчості М. Заньковецької;

25 травня – пішохідна екскурсія «Марія Заньковецька і Київ», екскурсійний маршрут від «Будинку-музею М. Заньковецької» до Київського національного академічного театру оперети.

21 травня – концерт студентів Київської академії естрадного та циркового мистецтв класу Макарової Н. (фортепіано і вокал).

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

щосуботи до 31 травня – майстерня писанкарства від майстрині Зої Сташук «Маріупольська писанка» в межах виставки «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого», художниця Леся Синиченко;

до 15 червня – пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці» (м. Чернівці));

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

четвер і субота – майстерня писанкарства від майстрині Лариси Головні;

впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

до Дня столиці та Дня Києва:

23, 24 травня – презентація виставки «100 років Мрії про музей». 50-річчя відкриття «Музею книги і друкарства України»;

24, 25 травня – презентація виставки одного раритетного музейного експоната. Патерик Печерський, перше видання визначної пам’ятки давньоруської літератури.

Продовження експонування виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст. до свята Великодня;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;

«Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника. До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

22 травня – Ольга Чубарева, сопрано;

25 травня – Notturno D’amore;

24 травня – «Лисенки (неофіційні)»;

25 травня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

до 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

20 травня – лекція «Останній Гетьман» доктора історичних наук Павла Гая-Нижника в межах виставки «Віч-на-віч з Миколою Ґе»;

23 травня – відкриття виставки «Київ. Ритми», присвяченої Дню Києва;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Сициліада» Юрія Вакуленка

Запрошуємо вас поринути у неквапливу та епічну подорож древньою Сицилією на виставці «Sycyliada». До 1 червня ви зможете прослідкувати за мистецьким тревелогом художника знайомим маршрутом: Палермо – Форца-д’Агро – Зінгаро – Сиракузи – Ното. Проте, автор не зупиняється на туристичних краєвидах, а досліджує глибокі культурно-природні зв'язки, розглядаючи рослини як витвори мистецтва, а скульптури – як частину ландшафту.

Художник, будучи професійним реставратором, майстерно передає нашарування кольорів, часові розломи та складні природні лінії, де історія, культура та природа Сицилії ніби оживають на полотнах.

Коли: до 6 червня. Музей приймає відвідувачів з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», ул. Терещенківська, 9.

24 травня – оглядові екскурсії музейною експозицією;

24 травня – вулична екскурсія «Історія будинку Бунге»;

25 травня – культурно-мистецький захід – виступ акторів Театру-студії «Диво» під керівництвом Ольги Ткаченко;

25 травня – концертна програма актриси театру Ольги Кізуб;

до 31 травня – оглядові екскурсії музеєм.

22 травня – екскурсія-діалог про фотографію;

23 травня – «13–17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

24 травня – лекторій у Музеї Ханенків. «Родина Сахновських: забуті персонажі з історії Музею». Розповідає Катерина Барановська;

25 травня – концерт Євгена Громова «В орбіті П’єра Булеза»;

протягом тижня – виставка «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – «13–17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків, розповідає Олександр Жук.

19–23 травня – науково-історична виставка «Угорські винахідники» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

19–23 травня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного з автографом Євгена Патона;

19–23 травня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та Кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

19–23 травня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17;

до 20 травня – виставка «Чарівний світ Като Лукач. Графіка. Ілюстрації. Дизайн» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

21 травня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь». Екскурсія виставками в музеї;

23 травня – відкриття виставки живопису до Дня Києва. Спільно з Дирекцією художніх виставок.

19 травня – «Безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;

20 травня – «Київські адреси народної творчості Києва. «Клуб трамвайників». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;

21 травня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;

21 травня – методична консультація «Організація концертів народних (аматорських) колективів»;

22 травня – методична консультація з організації фестивалів народного мистецтва.

24, 25 травня – вініловий доробок української музики «Києве мій».

24, 25 травня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Театри

20 травня – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia»;

21 травня – вистава «Легенди Києва»;

22 травня – вистава «Самотній Захід»;

23 травня – вистава «Моменти/Momenti»;

23 травня – вистава «Син»;

24 травня – вистава «Копи проти Равликів»;

24 травня – вистава «Хлібне перемирʼя»;

25 травня – вистава «Ідеальна пара»;

25 травня – вистава «Дім».

24 травня – вистава «Мама для мамонтенятка» – неймовірна історія;

25 травня – вистава «Білосніжка» – музична казка.

Дитячий простір «У світі казок»:

21 травня – вистава «Дюймовочка» – казка диваків;

24 травня – вистава «Апельсинова зоря, або давай пограємось» – вистава-фантазія.

20, 23 травня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;

21 травня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

24, 25 травня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

24, 25 травня – трагікомедія «В Португалії зараз тепло».

20 травня – інтригуюча комедія «Убити чи любити»;

20 травня – аскетична комедія «Сон літньої ночі»;

21 травня – танцювальний спектакль «Шафа»;

21 травня – подорож до себе без антракту «Жага моря»;

21 травня – остання дія «Попіл»;

22 травня – музична вистава «Шинель»;

22 травня – подружні баталії без антракту «Зашнурована пара»;

23 травня – скажена комедія на 2 дії «Потрібні брехуни!»;

23 травня – півтори години про кохання без антракту «Фенілетиламін»;

24 травня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

24 травня – французька комедія «Тітонька на мільйон»;

24 травня – ірландська антисага «Королева краси»;

24 травня – стрибок у невідоме на 1 дію «Ріверсайд драйв»;

25 травня – прем’єра – пластично-драматичний епос «Праматері степів».

21 травня – вистава «Графиня Маріца»;

22 травня – вистава «Звана вечеря з італійцями»;

23 травня – вистава «Звуки музики»;

24 травня – вистава «Летюча миша»;

25 травня – вистава «Скрипаль на даху».

Графиня Маріца

У Театрі оперети відбудеться класична оперета Імре Кальмана «Графиня Маріца». Право на створення вистави театру передала сама донька композитора Івонна Кальман. Спеціально для вистави було створено нове лібретто та текст музичних виступів. Постановник Богдан Струтинський вважає, що вистави мають відповідати викликам сучасності та бути актуальними, навіть якщо це класика. Саме тому у розкішному маєтку графині обговорюють гарячі теми інфляції та економічні реформи.

Разом з тим, у виставі збережено дух дворянського життя, та угорські мотиви, у тому числі у костюмах героїв, які були створені спеціально для цієї оперети. У сценографії перевага віддана синьому кольору, який часто використовується у народних костюмах Угорщини, а хореографічний деверсмент по суті являє собою угорський канкан.

Коли: 21 травня, 18:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

23 травня – комедійна історія в стилі комікс на дві дії «Весілля Фігаро»;

24 травня – комічна опера на одну дію «Шлюбний вексель, або Щастя за добу»;

25 травня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів»;

25 травня – концерт Віктора Романченка «One more song» за участі Ольги Жмуріної та рок-гурту «The Waves».

20 травня – благодійна вистава до 25-річчя театру «Salida Cruzada – 8 кроків танго»;

21 травня – етноутопія «Наталка Полтавка.doc»;

22 травня – поетично-фантастичний трилер початку нульових «Покоління пепсі»;

23 травня – сторінки життя Соломії Крушельницької «Соломія»;

24 травня – романтична легенда «Камінний господар».

Дамський кравець

У Театрі драми ім. Лесі Українки ви зможете насолодитися іронічною та пікантною французькою комедією «Дамський кравець» за п'єсою Жоржа Фейдо. Ця вистава розповідає про те, як маленька брехня може перетворитися на велику проблему, з якої головному герою доведеться виплутуватися. На вас чекає класичний водевіль з любовними пригодами, атмосферою Парижа початку XX століття та музикою Оффенбаха. Легка, смішна та актуальна постановка стане чудовим варіантом для вечірнього відпочинку.

Коли: 21 травня, 18:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Бібліотеки

19 травня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

19 травня – мовний клуб «НУМО»;

20 травня – екскурсія Кудрявцем із Наталією Піроговою до Дня Києва;

20 травня – круглий стіл «Доступність Уряду. Влада і громада»;

21 травня – глинотерапія з Тетяною Лаврухіною;

22 травня – «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

22 травня – «Жіноче коло» Тані Срібної;

22 травня – концерт Київського музичного театру «Новий світ»;

23 травня – «Методи підтримки: як бути з тими, хто втратив»;

24 травня – розмовний клуб English Speaking Club;

24 травня – презентація книги «Палаючий фронт»;

24 травня – «Лесине коло суботньої поезії». Поетично-музична зустріч із Наталією Васильєвою;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового.

19 травня – до Дня пам’яті жертв політичних репресій «Дзвін пам’яті», ретроспектива бібліографії з сайту;

до 20 травня – книжкова виставка «Подорож музеями світу», до Міжнародного дня музеїв;

до 20 травня – книжкова виставка-роздум «Пам’ять та примирення: вшануємо перемогу над нацизмом»;

20–30 травня – виставка матеріалів «Творчість улюбленого міста Києва», до Дня Києва;

21 травня – стрим-бесіда з Олексієм Василюком «Відкритий уряд і громада: разом до змін», у межах Тижня Відкритого Уряду;

22 травня – стрим-огляд «Наш Київ – давній і вічно молодий»;

до 25 травня – книжкова виставка «День вишиванки: код нації через вишивку»;

до 25 травня – виставка-реквієм «Забуттю не підлягає», до Дня пам’яті жертв політичних репресій;

до 25 травня – книжкова виставка «Київ – відкритий, демократичний, комфортний для кожного;

до 30 травня – книжкова виставка «Європа в серці: святкуємо єдність і свободу»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською.

21 травня – книжкова виставка-інформування «Діалог культур: читаємо, розуміємо, єднаємо» (до Дня міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття);

23 травня – міський конкурс-пленер дитячого малюнка «Київ та кияни очима дітей» (до Дня Києва);

23 травня – «Каштанова вечірка» в бібліотеці до Дня Києва.

19 травня – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською»;

19–21 травня – виставка живопису Ольги Галагуз «Між небом і землею»;

20 травня – курси комп’ютерної грамотності;

20 травня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

21 травня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

22 травня – творча зустріч з Ірен Роздобудько;

23 травня – Казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою;

23 травня – краєзнавча вікторина «Карта столиці»;

25 травня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж»;

25 травня – відкриття виставки «Київський Пленер» до Дня Києва.

19 травня – Speaking club «Мовознайка»;

21 травня – бібліоподорож «Казки народів світу» (до Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття);

24 травня – майстер-клас «Квітка каштана» з гуртком «Місто майстрів».

Зустріч з письменницею Марусею Щербиною

Маруся – письменниця та книжкова блогерка, народилася у 2006 році неподалік від Києва. Першу книжку вона опублікувала ще у 13 років. Марія була учасницею і фіналісткою таких конкурсів як «ПероДактиль», «Literature Future», «Золоте Перо 2019», «Море талантів 2020», «Білий голуб». Зараз навчається в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» на спеціальності «українська філологія». Авторка книг «Неблички від Марічки» (2020), «Усі під підозрою» (2022), «Піратські історії» (2023), «Яра» (2023).

Вхід безкоштовний, діти відвідують захід разом з дорослими.

Коли: 22 травня, 10:30

Місце проведення: Бібліотека Усенка для дітей, вул. Івана Миколайчука, 7.

21 травня – бібліотечний кінозал «Ми різні, але наша спільна батьківщина – Україна» (до Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття 2025 року);

24 травня – День краєзнавства «Київський фотолітопис у старовинних листівках»;

24 травня – відкрита розмова «Про Київ мовою кіно».

22 травня – День краєзнавства «Мій рідний край – моєї долі славний оберіг».

19–25 травня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії»;

20 травня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

20 травня – зустріч-лекція з істориком, дослідником історії Києва Костянтином Досичевим «Архітектура Києва ХІХ-ХХ століть»;

22 травня – перегляд художнього фільму у кінозалі.

21 травня – «Єдність та злагода в віршах та піснях» – зустріч творчих людей, присвячена Дню міжнародної злагоди і культурного розмаїття.

19–25 травня – виставка акварелей «Квітковий настрій» Наталії Анікіної і виставка робіт учасників студії «Чарівний пензель», присвячена українським головним уборам, «Вінки, «коси», очіпки...»;

22 травня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

22 травня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

22 травня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;

25 травня – відкриття виставки творів Лариси Пуханової «Хто сказав «мяу»?».

19 травня – концерт фортепіанної музики, присвячений творчості Д. Бортнянського. Виступають студенти Академії мистецтв ім. П. Чубинського;

20 травня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

22 травня – концерт фортепіанної музики до Дня Києва. Виступають студенти Академії мистецтв ім. П. Чубинського;

25 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

19-25 травня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси»;

22 травня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!».

19–25 травня – виставка художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору»;

21 травня – зустріч літературної вітальні Об’єднання письменників, поетів і романтиків при Національній спілці письменників України.

21 травня – зустріч із києвознавцем А. Третьяковим «Твій Київ» до Дня Києва.

22 травня – краєзнавча година «На широкій, на Господній длані золотоверхий Київ наш стоїть».

20 травня – книжковий ланцюжок «Такі різні ми, в чомусь несхожі, та єдині і непереможні».

22 травня – краєзнавча година «Наш Київ» (до Дня Києва).

Концерти

Ніно Катамадзе

23 травня 2025 року в київському Жовтневому палаці відбудеться концерт неймовірної Ніно Катамадзе. Її унікальний музичний талант, поєднання джазової легкості з грузинськими національними мотивами, нікого не залишать байдужим. Співаючи переважно рідною мовою, Ніно підкорює серця слухачів своєю щирою любов'ю до музики, яка відчувається кожною нотою.

Коли: 23 травня, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ziferblat у Вʼява

23 травня 2025 року у Культурному просторі «В’ява» відбудеться концерт гурту Ziferblat у Києві.

Нарешті музиканти гурту Ziferblat запланували масштабний виступ після Євробачення-2025 у Швейцарії. Вони готові дивувати своїх шанувальників живим виконанням найгучніших треків з дебютного альбому «Перетворення» та конкурсною піснею Bird of Pray.

Коли: 23 травня, 20:00

Місце проведення: ВʼЯВА Культурний простір, проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Сольний Стендап Концерт Алли Волкової

В Будинку кіно відбудеться стендап Алли Волкової «Дітородний потенціал». Це відверта та смілива розмова про материнство без ідеалізації, про тиск суспільства та реалії життя жінки. Готуйтеся до чесного, місцями незручного гумору. 18+. Увага: присутня нецензурна лексика. У випадку повітряної тривоги концерт буде призупинено.

Коли: 24-25 травня, 19:30

Місце проведення: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6.

Шоу Не Проблема

Комедійне шоу, де ваші проблеми стануть джерелом сміху та гарного настрою. Наші коміки не тільки вислухають ваші життєві негаразди, але й знайдуть їм найнесподіваніші та найсмішніші вирішення. Чи це любовні пригоди, труднощі на роботі, чи просто курйозні ситуації – готуйтеся сміятися до сліз, адже всі проблеми зникнуть під натиском гумору.

Приходьте, поділіться своїми історіями, і дозвольте комікам зробити їх вечірнім хітом! Ніякої серйозності – тільки сміх і позитив. Ціль шоу в тому, щоб ви вийшли від нас переконаними, що ваша проблема – не проблема.

Коли: 22 травня, 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.