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    Культурний червень: які музеї Києва можна відвідати безкоштовно (список)

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    Музеї Києва роблять вільний вхід

    У червні – під час відпусток і канікул – столичні музеї відкривають двері для вільного входу відвідувачів. 

    Нескучний Weekend зібрав інформацію, коли у червні вхід у музеї безкоштовний.

    3 червня, понеділок

    4 червня, вівторок

    5 червня, середа

    6 червня, четвер

    11 червня, вівторок

    20 червня, четвер

    24 червня, понеділок

    26 червня, середа

    27 червня, четвер

    28 червня, п'ятниця

    29 червня, субота

    30 червня, неділя

    Обов’язково уточнюйте умови відвідування – заклади можуть змінювати дні відкритих дверей.

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