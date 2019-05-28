Культурний червень: які музеї Києва можна відвідати безкоштовно (список)
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Музеї Києва роблять вільний вхід
У червні – під час відпусток і канікул – столичні музеї відкривають двері для вільного входу відвідувачів.
Нескучний Weekend зібрав інформацію, коли у червні вхід у музеї безкоштовний.
3 червня, понеділок
- Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7 (11:00 – 15:00);
- Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери).
4 червня, вівторок
- Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9;
- Музей шістдесятництва, вул. О. Гончара, 33-а;
- Музей Шолом-Алейхема, В. Васильківська, 5-а.
5 червня, середа
- Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00 – 14:00);
- Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 (11:00 – 14:00);
- Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15/17;
- Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00 – 13:00).
6 червня, четвер
- Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95.
11 червня, вівторок
- Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21.
20 червня, четвер
- Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95.
24 червня, понеділок
- Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26;
- Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9;
- Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9;
- Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;
- Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16;
- Музей-квартира В. С. Косенка, вул. М. Коцюбинського 9, кв. 4.
26 червня, середа
- Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;
- Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8-а.
27 червня, четвер
- Національний музей Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 12;
- Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5;
- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.
28 червня, п'ятниця
- Музей української діаспори, вул. Московська, 40-б;
- Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24-а;
- Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19.
29 червня, субота
- Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121.
30 червня, неділя
- Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5.
- Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6.
- Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7.
Обов’язково уточнюйте умови відвідування – заклади можуть змінювати дні відкритих дверей.