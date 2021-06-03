Газони біля Андріївської церкви косять «альпіністи» (фото)

На території Національного заповідника «Софія Київська» цього сезону вже було три покоси трави

На схилі біля Андріївської церкви в Києві музейні працівники покосили траву. Незвичним є те, що для цього довелося використовувати альпіністські навики й линву для страховки.

Процес екстремального газонокосіння показав на своїй сторінці у Facebook перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

«Це наші хлопці дендрологи працюють «альпіністами». Але вони додатково кожний рік проходять навчання та отримують «корочки» про дозвіл допуску до роботи на висоті», – розповів «Вечірньому Києву» Вадим Кириленко.

На сьогодні Національний заповідник «Софія Київська» – це музейний комплекс, який об’єднує декілька десятків пам’яток архітектури. Найголовнішими із яких, окрім власне Софійського собору, Андріївської та Кирилівської церков є музей Золоті ворота. І саме з утриманням цього об’єкту було чимало клопотів. Бо там такий стрімкий ухил, на верхньому «газоні», що працівникам доводилося не те що альпіністські, а акробатичні прийоми використовувати. «Із тією травою завжди були проблеми. Ми її замінили на штучну: вічно зелена, косити та поливати не треба», – розповів Вадим Кириленко.

На верхньому ярусі біля Золотих воріт газон замінили на штучний. Фото: Наталка Марків

Він сміється, що на інших пам’ятках трава росте горизонтально.

До слова, це уже третій покіс трави цього сезону на території музеїв. На пропозицію деяких активістів не чіпати газони, щоб вони росли наче на луках, – не пристають. Пам’ятки мають бути доглянутими.

Нагадаємо, 12 грудня 2020 року в Києві офіційно відкрили Андріївську церкву, реставрація якої тривала 11 років.

Андріївська церква споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі в стилі бароко в XVIII столітті. Вона є пам'яткою архітектури і монументального живопису, входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Церква внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Україна буде подавати номінаційне досьє для включення Андріївської церкви в основний перелік.

З 2018 року в Андріївській церкві розташована ставропігія (постійне представництво) Вселенського патріарха в Києві.