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    Через карантин у Києві скасовані сільськогосподарські ярмарки, але не всі (адреси)

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    Знову ярмарки запрацюють після 12 квітня - Через карантин у Києві скасовані сільськогосподарські ярмарки, але не всі (адреси)
    Знову ярмарки запрацюють після 12 квітня
    Фото: Вечірній Київ

    Перед остаточним закритям ярмарки ще можна буде відвідати у вівторок та середу

    Через карантинні обмеження у Києві міська адміністрація відмінила рішення про проведення сільськогосподарських ярмарків, про які оголосила напередодні. Однак у киян є ще два дні на те, щоб придбати на ярмарках садовину та городину.

    У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації та для зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19 в Києві у період з 1 до 12 квітня заборонено проведення ярмаркових заходів. Підписано відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

    «На жаль, ситуація із поширенням Covid-19 у столиці – складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у «червоній зоні». Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня. Дякую киянам за розуміння», – прокоментував Олексій Кулеба.

    При цьому за інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, у столиці цього тижня сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції, триватимуть 30 та 31 березня за такими адресами.

    30 березня (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

    • в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

    • у Подільському районі – вул. Юрківська, 25, вул. Тираспільська, 49 (біля дитячої школи мистецтв ім. Стефана Турчака);

    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87;

    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

    31 березня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

    • в Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

    • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87.

    Про наміри проводити ярмарки на початку квітня учора повідомив департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Теги: Київ ярмарок КМДА хвороби карантин місто влада
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