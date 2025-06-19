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Любитель «русского міра» погрожував ножем відвідувачам одного зі столичних парків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Любитель «русского міра» погрожував ножем відвідувачам одного зі столичних парків
Чоловіком, який погрожував відпочиваючим, виявився місцевий житель 1975 року народження
фото: «Муніципальна охорона»

Чоловік з ножем мав при собі заборонену в Україні георгіївську стрічку

У парку Кіото, що в Деснянському районі столиці, працівники «Муніципальної охорони» затримали чоловіка, який погрожував людям ножем та мав при собі заборонену в Україні георгіївську стрічку. Про інцидент повідомила пресслужба «Муніципальної охорони», інформує «Главком».

Повідомляється, що під час планового патрулювання до муніципалів звернулися двоє громадян. Вони повідомили, що невідомий чоловік погрожував їм ножем, надали його опис та вказали місце, де стався інцидент.

Працівники «Муніципальної охорони» негайно вирушили на пошуки правопорушника. Невдовзі чоловіка виявили, він сидів на лавці. З'ясувалося, що це місцевий житель, 1975 року народження.

Ніж, вилучений у агресивного чоловіка
Ніж, вилучений у агресивного чоловіка
фото: «Муніципальна охорона»

Під час спілкування з затриманим, патрульні помітили на його зап'ясті георгіївську стрічку, використання якої в Україні заборонено законом. Крім того, під час огляду у чоловіка виявили розкладний ніж.

Для проведення детальної перевірки було викликано поліцейських.

Нагадаємо,  9 травня, в центрі Києва правоохоронці зафіксували кілька порушень під час покладання квітів до «вічного вогню» у Парку Слави. Вони були пов’язані із використанням забороненої символіки та піснями. Зокрема, літня жінка на ім’я Галина Петрівна прийшла у Парк Слави з квітами та у військовій пілотці із забороненою символікою. На зауваження поліцейських вона відреагувала агресивно, почала ображати правоохоронців, цитувати російське оповідання «Муму» Івана Тургенєва, яке, на її думку, не читали правоохоронці, та погрожувала «відправити їх на фронт». 

До слова, Кабінет міністрів затвердив офіційний порядок, за яким перевірятимуть, чи не ведуть релігійні організації в Україні пропаганду ідеології «русского міра». Підставою для перевірки може бути поширення церквою або її представниками наративів, які виправдовують агресію РФ, заперечують українську державність чи підтримують російський імперіалізм.

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Теги: Київ поліція чоловік парк охорона погрози

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