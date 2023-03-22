Ліки від «русского міра»: дієвий рецепт

Хоча Путін не одинокий винуватець нападу на Україну, фактор його особистості не можна применшувати

Хай як банально це прозвучить, але повномасштабне вторгнення в Україну справді актуалізувало питання про природу російського імперіалізму. Згадайте лишень про дебати на Заході про слововжиток: «путінська війна» чи «російська війна»? В Україні ж майже нікого не треба переконувати, що Путін – симптом хвороби під назвою «русскій мір», а не її збудник, і що російська агресія почалася щонайменше пів тисячоліття тому. Правильному діагностуванню цього захворювання та його лікуванню присвячена нова книжка Вадима Денисенка «Як зруйнувати «русскій мір».

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Книгу можна умовно розділити на дві частини – «діагностичну» (перші п’ять розділів) та «рецептурну» (шостий). Перший розділ знайомить нас із вкрай оригінальною концепцією суті російської влади як царебожного юродства. Юродивий в московському ізводі православ’я – це удаваний божевільний, який, порушуючи державні, суспільні, а то й церковні норми, бореться за вищу справедливість та волю Бога. На думку автора, більшість російських правителів так чи інакше впадали в юродство. Початок цьому поклав Іван Грозний із опричниною та «рокіровочкою» із Симеоном Бекбулатовичем на троні, підхопив Пьотр І із «всешутєйшими соборами» і успадкував Ніколай ІІ, фактично взявши у співправителі юродивого Распутіна.

Путін – світський юродивий, але багато в чому наслідує своїх попередників (не випадково за нього набрала нової популярності секта царебожників – прихильників віри у сакральність царської влади; серед найвідоміших адептів – Наталя Поклонська). Юродство правителя дає йому можливість обходити закони, в граничному випадку – нехтувати життями людей в ім’я вищої сутності (в Росії – держави). Не скажу, що звичайному читачеві буде легко розібратися в культурологічних концепціях юродства та царебожжя, але їхній евристичний потенціал безсумнівний.

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Другий розділ обґрунтовує парадоксальну думку – концепт «русского міра» (як і «загадкової русской душі») існує саме завдяки своїй невизначеності. Будь-яка спроба дати точний опис призведе до його краху. Автор наводить з десяток поширених, але часто протилежних визначень «русского міра», показуючи аморфність самого поняття. Однак все ж можна вивести три підвалини цього концепту у вигляді примату: а) минулого над майбутнім, б) емоцій над розумом, в) держави над людьми.

А якщо говорити про характерні риси, на яких сходяться всі адепти «русского міра», то ними будуть право на експансіонізм «русскіх» та їхня вищість над іншими народами. Однак з іншого боку, саме через цю аморфність та «всеїдність» у доктрини «русского міра» немає впливових конкурентів в ідеологічному полі. У цей «мір» вірують еліти і народ, православні та атеїсти, ліві й праві, націоналісти та імперіалісти. І саме це робить його таким загрозливим.

У третьому розділі йдеться про причини розпаду СРСР та уроки, винесені з цього Путіним.

Перша причина – ідеологічна криза. Радянське суспільство було готове до жертв в ім’я перемоги соціалізму над нацизмом і капіталізмом, але в міру того, як вивітрювалася ворожість до Заходу, зникала і мотивація підтримувати режим.

Друга причина – дефіцит і черги, викликані ідіотським управлінням у сільському господарстві, перекосами у промисловості та нафтовою залежністю.

Третя причина – послаблення репресивного апарату і державних структур загалом, що найяскравіше продемонструвала Чорнобильська катастрофа (точніше – брехня влади та неможливість приховати наслідки).

Четверта причина – моральний розклад армії, яка була найпотужнішим суспільним стрижнем: невдала Афганська війна, призов студентів, дідівщина (все це на тлі гласності швидко стало відомим).

П’ята причина – революційні рухи в республіках (спочатку трьох балтійських та трьох кавказьких), а найголовніше – в самій Росії, де Єльцин виступив проти Горбачова.

Шоста причина – іноземний тиск, але всупереч поширеним уявленням, США не прагнули цілковитої загибелі Союзу – тут він упорався сам. Ну а Путін сьогодні робить все можливе, щоб уникнути повторення долі СРСР.

Четвертий розділ присвячений огляду одного з найпоширеніших російських міфів – буцімто Росія ніколи не програвала війн. На кількох прикладах, передовсім Кримської війни, автор показує безглуздість цього твердження.

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Хоча Путін не одинокий винуватець нападу на Україну, фактор його особистості не можна применшувати. П’ятий розділ якраз і присвячений психологічному портрету Путіна та еволюції його поглядів. Автор погоджується з поширеним уявленням про російського лідера як соціопата та підкреслює ще кілька важливих рис його психології: гіперкомпенсація комплексу меншовартості, садизм по відношенню до зрадників, коло спілкування з психопатів, міфологізм і містицизм та, як це не дивно, сентименталізм.

Найважливішим ж феноменом путінської психології є дихотомія альфа-самця: ніщо його не підносить у власних очах так, як здатність викликати страх, і ніщо не лякає так, як можливість приниження в очах інших. Це стосується і внутрішньої, і зовнішньої політики.

Але основний зміст розділу становлять цитати самого Путіна (та його найближчих ідеологів) з 1996 до 2022 року. На них автор показує, як закладалися найбільш небезпечні уявлення президента: про необхідність відновлення величі Росії, про її вороже фашистське оточення, про «один народ», про непотрібність демократії та про важливість історичної міфотворчості.

Найважливішим розділом є шостий, і важко утриматися, щоб не цитувати його цілими абзацами. Спочатку автор ставить діагноз російському суспільству: «перегорнута піраміда Маслоу» – велич вища за хліб, Большой театр важливіший за особисту гігієну. Враховуючи все сказане про юродство влади і розпад імперій, Денисенко окреслює дві необхідні передумови руйнування імперської свідомості росіян: погіршення економіки та поразка армії.

Після цього можна перейти до лікування «русского міра». Перший етап – заміна концепту «величі в минулому і майбутньому» на концепт «багатство тут і зараз». Запит на соціальну справедливість і збагачення народу – єдина можливість витіснити імперські ілюзії. Другий етап – фактичне написання нової історії для росіян в різних форматах для різних категорій із руйнуванням старих символів (щоправда, спрацює це лише для наступного покоління).

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В регіональний сепаратизм на нинішньому етапі автор не вірить, але вбачає перспективу в стимулюванні запиту на перерозподіл грошей з центру на місця. Також слід в майбутньому передбачити суттєві обмеження президентських повноважень. Росія тримається лише на кількох опорах, підсумовує Денисенко, і удари по них можуть за короткий термін розвалити цю імперію зла.

Насамкінець зазначу ще одну суттєву перевагу книги – в ній лиш трохи більше двохсот сторінок, і чималий обсяг займають цитати. Це означає, що автор не впадає у частий навіть серед іноземців гріх багатослів’я і не пережовує одну й ту саму думку по десять сторінок. Структуровані списки аргументів та короткі висновки розділів роблять «Як зруйнувати «русскій мір» прекрасним вступом до «наукової русофобії», придатним для вивчення навіть початківцями у метро.