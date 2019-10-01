Ляльки перекриють рух Хрещатиком



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У центрі Києва відбудеться святкова хода

У суботу передбачено обмеження руху всіх видів транспортних засобів Хрещатиком

Цієї суботи, 5 жовтня, у центрі Києва відбудуться святкові заходи з нагоди відкриття Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок «pUp.pet».

У зв’язку із цим із 19:00 до 20:00 на вулиці Хрещатик (від Європейської площі до перетину вулиць Хрещатик і Михайлівської) передбачено обмеження руху всіх видів транспортних засобів. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1722.

Зокрема, запланована святкова хода з 19:00 до 20:00 за маршрутом: вул. Хрещатик, 4 – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик, 36. А також із 20:00 до 22:00 – вулична вистава-феєрія на вул. Хрещатик, 36.

IIІ Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «pUp.pet» триватиме із 5 до 9 жовтня в Києві, це один із масштабніших у Європі та найбільший серед фестивалів театрів ляльок України. Мистецький форум збере у столиці України учасників із 18 країн світу. Зі своїми найкращими виставами до Києва приїдуть театральні колективи Білорусі, Бельгії, Грузії, Ірану, Іспанії, Італії, Китаю, Колумбії, Литви, Німеччини, Польщі, Сербії, Угорщини, України, Франції, Хорватії, Швеції та Японії.

Кияни та гості столиці зможуть переглянути більше 20 вистав, що відбуватимуться на сценах чотирьох театрів.