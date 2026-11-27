Автобуси №6 та №44 відновили курсування за своїми звичними маршрутами

У столиці із 27 листопада після відкриття руху шляхопроводом на вулиці Рональда Рейгана через колії швидкісного трамвая автобуси №6 та №44 повернулися до роботи за постійними схемами руху. Водночас у місті реорганізували тимчасовий автобусний маршрут №37-Д. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком»

Зазначається, що автобуси №6 та №44 відновили курсування за своїми звичними маршрутами.

Тимчасовий автобусний маршрут №37-Д тепер сполучатиме станцію метро «Лісова» з вулицею Миколи Закревського (Поліклініка) і курсуватиме за такою схемою:

вул. Кіото – вул. Кубанської України – Лісовий просп. – вул. Братиславська – вул. Рональда Рейгана – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Рональда Рейгана – вул. Рональда Рейгана – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Олександри Екстер – вул. Миколи Закревського – вул. Костянтина Данькевича – просп. Червоної Калини – вул. Олександри Екстер – вул. Лісківська – вул. Радунська – вул. Рональда Рейгана – шляхопровід через колії швидкісного трамвая на вул. Рональда Рейгана – вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – Лісовий проспект – вул. Мілютенка – вул. Кіото.

Схема руху тимчасового автобусного маршруту №37-Д фото: КМДА

Нагадаємо, у суботу, 28 листопада, у столиці тимчасово зміниться схема роботи наземного громадського транспорту, який курсує через вулицю Лаврську. Обмеження пов’язані з проведенням заходів загальнодержавного рівня.