Спецпризначенці затримали у центрі Києва чоловіка з наркотиками (фото, відео)



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У правопорушника вилучили розфасований амфетамін, канабіс, марки ЛСД та пігулки Фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення

Під час відпрацювання Шевченківського району столиці наряд полку поліції особливого призначення на вулиці Пушкінський затримав чоловіка з наркотиками.

При появі правоохоронців чоловік почав себе дивно поводити. Спецпризначенці його зупинили, а після він зізнався, що в його пакеті наркотичні речовини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину. Слідчі провели огляд та вилучили у чоловіка 10 згортків із амфетаміном, 24 згортки з канабісом, 10 марок ЛСД та пігулки. Крім того, за місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили та вилучили 70 розфасованих пакетиків із канабісом, 19 пакетиків із кристалоподібною речовиною, марки ЛСД, а також електронні ваги.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – киянин 1987 року народження.

Заборонені речовини вилучили та направили на проведення експертних досліджень.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення.