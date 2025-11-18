Головна Київ Новини
Киянка вигадала історію про грабіж, аби погасити кредит грошима компанії: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Жінка звинуватила у нападі двох чоловіків, які не мали жодного відношення до події

У Києві менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Подія сталася наприкінці вересня. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тисяч гривень і особисті речі. Оперативні співробітники разом з аналітиками кримінального аналізу негайно почали встановлювати нападників», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці. Попри це, під час допиту у статусі потерпілої жінка знову повторила вигадану історію та намагалася переконати слідчих у її правдивості.

Більше того, зауважили у поліції, киянка звинуватила двох чоловіків, які не мали жодного відношення до події. Вона «впізнала» їх як нападників, хоча записи відео спостереження підтвердили, що ті просто проходили поруч із нею у зазначений час.

Правоохоронці з'ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці
Правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці
фото: поліція Києва/Facebook

Як встановило слідство: жінка працювала менеджером в компанії, яка займається продажем канцтоварів, та один з клієнтів перерахував на її картку 60 тисяч грн для передачі в касу підприємства. Отримавши гроші, вона погасила власний кредит, а щоб уникнути відповідальності – вигадала історію про грабіж.

Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили правопорушниці про підозру та вже скерували до суду обвинувальний акт одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: за завідомо неправдиве повідомлення про злочин (ч. 2 ст. 383 ) та завідомо неправдиві показання потерпілого (ч. 2 ст. 384 ). Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали 41-річного уродженця Донеччини, який обіцяв громадянам «допомогти» з працевлаштуванням до спецслужби за неправомірну вигоду у розмірі $25 тис.  Чоловік гарантував клієнтам безперешкодне і успішне проходження конкурсу та подальше призначення на посаду до підрозділів одного з правоохоронних органів, посилаючись на нібито власні «зв`язки». Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання ним коштів від «кандидата».

Теги: Київ шахрайство поліція

