Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту

Керівник приватного підприємства, яке займалося ремонтом доріг у Чернігівській області, отримав підозру за перешкоджання державним ревізорам. Бізнесмен відмовився надати документацію про витрати бюджетних коштів, фактично заблокувавши перевірку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та Державну аудиторську службу України.

Держаудитслужба проводила ревізію фінансово-господарської діяльності Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області за 2019–2023 роки. Для підтвердження реальних обсягів розрахунків аудитори вимагали документи у фірми-підрядника.

Проте підприємство проігнорувало запити. Як зазначають у Держаудитслужбі, фірма не надала документи про витрати, що були вказані в актах виконаних робіт, чим унеможливила проведення зустрічної звірки.

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила представнику приватного товариства про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 351-1 КК України – невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю.

«Підприємство, попри обов’язок забезпечити виконання законних вимог органу держфінконтролю, документи у встановлені строки не надало. Це зробило неможливим підтвердження обсягів проведених розрахунків за бюджетні кошти», – підкреслили в прокуратурі.

За перешкоджання роботі аудиторів керівнику загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі.

