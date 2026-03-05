Головна Київ Новини
Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту
Держаудитслужба проводила ревізію фінансово-господарської діяльності Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області за 2019–2023 роки
За перешкоджання роботі аудиторів керівнику загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі

Керівник приватного підприємства, яке займалося ремонтом доріг у Чернігівській області, отримав підозру за перешкоджання державним ревізорам. Бізнесмен відмовився надати документацію про витрати бюджетних коштів, фактично заблокувавши перевірку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та Державну аудиторську службу України

Держаудитслужба проводила ревізію фінансово-господарської діяльності Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області за 2019–2023 роки. Для підтвердження реальних обсягів розрахунків аудитори вимагали документи у фірми-підрядника.

Проте підприємство проігнорувало запити. Як зазначають у Держаудитслужбі, фірма не надала документи про витрати, що були вказані в актах виконаних робіт, чим унеможливила проведення зустрічної звірки.

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила представнику приватного товариства про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 351-1 КК України – невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю.

«Підприємство, попри обов’язок забезпечити виконання законних вимог органу держфінконтролю, документи у встановлені строки не надало. Це зробило неможливим підтвердження обсягів проведених розрахунків за бюджетні кошти», – підкреслили в прокуратурі.

За перешкоджання роботі аудиторів керівнику загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі.

Нагадаємо, одна з головних доріг країни – автошлях М05 «Київ – Одеса» – у критичному стані. Водії масово скаржаться, що дорога більше нагадує «місячний пейзаж», ніж міжнародну магістраль. На окремих ділянках видно численні глибокі вибоїни, які подекуди сягають 30 сантиметрів. У соцмережах публікують відео з Одещини, Кіровоградщини, Черкащини та Київщини – регіонів, якими проходить траса. 

До слова, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. 

